Т-банк запустил умного финансового ИИ-ассистента «Таю»

В декабре 2025 г. пользователи «Алисы AI» получили доступ к агенту «Найти дешевле», который ищет товары у разных продавцов и сравнивает цены. OpenAI в сентябре 2025 г. добавила в ChatGPT возможность оформлять покупки у части американских продавцов, а в ноябре запустила отдельный режим подбора и сравнения товаров. Google представила аналогичные функции в поисковом AI Mode в мае 2025 г. «Ведомости» писали, что ИИ-агенты в электронной торговле смогут самостоятельно выбирать и покупать товары за потребителя.