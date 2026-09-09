Т-банк запустил умного финансового ИИ-ассистента «Таю»
Т-банк запустил бета-версию сервиса онлайн, а также выпустил отдельные приложения на мобильных платформах, говорится в сообщении компании. ИИ-ассистент «Тая» предназначен для решения задач, связанных с деньгами, – от покупок до накоплений и инвестиций. Пользоваться ассистентом могут в том числе и те, кто не является клиентом Т-банка.
О разработке сервиса «Т-технологии» рассказывали «Ведомостям» в июле 2026 г. Тогда затраты на его создание оценивались в 250–300 млн руб., а полноценный запуск был намечен на осень.
Первым специализированным навыком «Таи» стал подбор косметики, электроники и бытовой техники. Ассистент уточняет требования и бюджет пользователя, а затем сравнивает предложения разных продавцов. В Т-банке утверждают, что сервис не привязан ни к экосистеме банка, ни к отдельной торговой площадке. В дальнейшем «Таю» планируется научить учитывать доходы и кредитную нагрузку пользователя, подбирать билеты и отели, проводить инвестиционную аналитику и выполнять функции мобильного секретаря.
В декабре 2025 г. пользователи «Алисы AI» получили доступ к агенту «Найти дешевле», который ищет товары у разных продавцов и сравнивает цены. OpenAI в сентябре 2025 г. добавила в ChatGPT возможность оформлять покупки у части американских продавцов, а в ноябре запустила отдельный режим подбора и сравнения товаров. Google представила аналогичные функции в поисковом AI Mode в мае 2025 г. «Ведомости» писали, что ИИ-агенты в электронной торговле смогут самостоятельно выбирать и покупать товары за потребителя.