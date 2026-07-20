«Т-технологии» разработали ИИ-ассистента без привязки к собственной экосистеме

Тая не будет зациклена на экосистеме Т-банка – если она увидит, что какой-то сценарий закрывается вне экосистемы, она будет рекомендовать его тоже, рассказал Маркелов. Например, если ассистент нашла какой-то товар дешевле на Ozon, то ассистент даст ссылку на маркетплейс. То же самое относится к финансовым продуктам других банков, добавил Маркелов. Это позволяет выстраивать долгосрочное доверие с клиентами банка, а также дает стимул самому банку улучшать собственные продукты, поясняет он.