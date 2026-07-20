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Главная / Технологии /

«Т-технологии» разработали ИИ-ассистента без привязки к собственной экосистеме

Но в абсолютную непредвзятость ассистента экспертам пока верится с трудом
Анастасия Брянцева
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Технологическая компания «Т-технологии» разработали ИИ-ассистента по имени Тая, его ключевое отличие от уже существующих решений – фокус на помощи в повседневных жизненных решениях, связанных с деньгами, рассказал «Ведомостям» представитель Т-банка. Полноценно Таю запустят осенью, сообщил директор по продукту и технологиям банка Константин Маркелов: сейчас она тестируется на сотрудниках.

Тая не будет зациклена на экосистеме Т-банка – если она увидит, что какой-то сценарий закрывается вне экосистемы, она будет рекомендовать его тоже, рассказал Маркелов. Например, если ассистент нашла какой-то товар дешевле на Ozon, то ассистент даст ссылку на маркетплейс. То же самое относится к финансовым продуктам других банков, добавил Маркелов. Это позволяет выстраивать долгосрочное доверие с клиентами банка, а также дает стимул самому банку улучшать собственные продукты, поясняет он.

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