Банк России снизил курс доллара на рубль
Центробанк России установил официальный курс доллара на 10 сентября на отметке 85,46 руб., снизив его на 1,01 руб.
Евро стал дешевле на 1,25 руб. Курс валюты снизился до 99,25 руб. Юань подешевел на 0,15 руб. – до 12,73 руб.
Официальный курс доллара на 9 сентября составляет 86,47 руб., евро – 100,45 руб., юаня – 12,88 руб.
31 августа стратег по валюте и процентным ставкам Альфа-банка Никита Еуров рассказал «Ведомостям», что в сентябре в течение ближайших нескольких недель вероятны стабилизация курса и даже небольшое укрепление. По его словам, на это повлияет рост экспортных продаж, снижение импорта и изменение объема операций Минфина.