ВТБ сократит расходы в головном офисе на 10%

Об оптимизации штата головного офиса Пьянов рассказал 28 июля. Он говорил, что оптимизация необходима для достижения годового таргета. Первый зампред банка отметил, что по итогам первого полугодия 2026 г. отношение расходов к доходам группы ВТБ (Cost/Income Ratio) составило 41,5% при целевом значении на год ниже 40%. Во II квартале показатель достиг 44,7%, что, по словам представителя банка, связано в том числе со слабыми результатами по финансовым инструментам. «Оптимизация ФОТа обеспечит сокращение расходов. Эта мера находится в процессе реализации, это не будет массовое сокращение», – сказал он.