ВТБ сократит расходы в головном офисе на 10%Управленцы реализуют это за счет штата и затрат на IT
ВТБ продолжает оптимизацию расходов головного офиса до 10%, которая предусматривает сокращение фонда оплаты труда и изменение структуры затрат. Об этом журналистам заявил первый заместитель председателя банка Дмитрий Пьянов.
«Оптимизация ФОТа головного офиса дает около 2 млрд руб. в этом году и 8 млрд руб. экономии, которую мы достигнем в 2027 г.», – сказал он. По словам Пьянова, основными направлениями сокращения станут штат, сеть, включая присоединенные банки, а также расходы на IT.
Пьянов отдельно отметил изменение структуры технологических затрат. Сейчас, по его словам, приходится пик расходов, связанных с импортозамещением: российские решения заменяли иностранные системы, одновременно повышая надежность инфраструктуры. В дальнейшем столь значительных расходов на эти цели не ожидается, при этом финансирование технологического развития сохранится.
Пьянов назвал текущую ситуацию абсолютно штатной и подчеркнул, что речь идет не об отказе от функций, а о перенастройке.
Об оптимизации штата головного офиса Пьянов рассказал 28 июля. Он говорил, что оптимизация необходима для достижения годового таргета. Первый зампред банка отметил, что по итогам первого полугодия 2026 г. отношение расходов к доходам группы ВТБ (Cost/Income Ratio) составило 41,5% при целевом значении на год ниже 40%. Во II квартале показатель достиг 44,7%, что, по словам представителя банка, связано в том числе со слабыми результатами по финансовым инструментам. «Оптимизация ФОТа обеспечит сокращение расходов. Эта мера находится в процессе реализации, это не будет массовое сокращение», – сказал он.
ВТБ по итогам первого полугодия 2026 г. получил чистую прибыль по МСФО в размере 225,2 млрд руб., что на 19,8% ниже результата за аналогичный период 2025 г. Во II квартале прибыль банка составила 92,6 млрд руб., сократившись в годовом выражении на 33,6%. Чистые операционные доходы до создания резервов во II квартале составили 321,4 млрд руб., увеличившись за год на 39,4%, а за первое полугодие показатель достиг 689,7 млрд руб. (+17,1%). Чистые процентные доходы группы во II квартале выросли на 121,7% до 208,8 млрд руб., а за январь – июнь увеличились на 176,3%, составив 405,6 млрд руб.