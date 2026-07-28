ВТБ оптимизирует штат головного офиса на 10%
ВТБ планирует сократить численность персонала головного офиса на 10% в рамках программы снижения административно-управленческих расходов. Об этом сообщил первый заместитель президента – председателя правления банка Дмитрий Пьянов в ходе конференц-звонка с аналитиками.
По его словам, оптимизация необходима для достижения годового таргета. Он отметил, что по итогам первого полугодия 2026 г. отношение расходов к доходам группы ВТБ (Cost/Income Ratio) составило 41,5% при целевом значении на год ниже 40%. Во II квартале показатель достиг 44,7%, что, по словам представителя банка, связано в том числе со слабыми результатами по финансовым инструментам.
Пьянов подчеркнул, что речь не идет о массовых увольнениях.
«Оптимизация ФОТа обеспечит сокращение расходов. Эта мера находится в процессе реализации, это не будет массовое сокращение. Этот процесс будет завершен к концу года и даст позитивный эффект на кост ту инком», – сказал он.
Пьянов также сообщил, что банк продолжит работу над снижением административно-управленческих затрат, включая расходы на персонал, содержание сети и стоимость IT-разработки.
ВТБ по итогам первого полугодия 2026 г. получил чистую прибыль по МСФО в размере 225,2 млрд руб., что на 19,8% ниже результата за аналогичный период 2025 г. Во II квартале прибыль банка составила 92,6 млрд руб., сократившись в годовом выражении на 33,6%. Чистые операционные доходы до создания резервов во II квартале составили 321,4 млрд руб., увеличившись за год на 39,4%, а за первое полугодие показатель достиг 689,7 млрд руб. (+17,1%). Чистые процентные доходы группы во II квартале выросли на 121,7% до 208,8 млрд руб., а за январь – июнь увеличились на 176,3%, составив 405,6 млрд руб.