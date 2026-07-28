ВТБ оптимизирует штат головного офиса на 10%

ВТБ по итогам первого полугодия 2026 г. получил чистую прибыль по МСФО в размере 225,2 млрд руб., что на 19,8% ниже результата за аналогичный период 2025 г. Во II квартале прибыль банка составила 92,6 млрд руб., сократившись в годовом выражении на 33,6%. Чистые операционные доходы до создания резервов во II квартале составили 321,4 млрд руб., увеличившись за год на 39,4%, а за первое полугодие показатель достиг 689,7 млрд руб. (+17,1%). Чистые процентные доходы группы во II квартале выросли на 121,7% до 208,8 млрд руб., а за январь – июнь увеличились на 176,3%, составив 405,6 млрд руб.