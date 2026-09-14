«Сбер» разместит пять выпусков облигаций в рамках секьюритизации потребкредитов

14 сентября Банк России объявил, что впервые установит макропруденциальные надбавки по вложениям банков в облигации, обеспеченные поступлениями средств по потребкредитам с 15 октября. Макропруденциальная надбавка к коэффициенту риска установлена на уровне 250%, она будет применяться к банкам-оригинаторам и к банкам-инвесторам. Для банков-инвесторов итоговый коэффициент риска с учетом надбавки – 52%, для оригинаторов на стандартизированном подходе – 315%. К ипотечным облигациям надбавки не применяются.