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«Сбер» разместит пять выпусков облигаций в рамках секьюритизации потребкредитов

Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Сбербанк намерен разместить пять выпусков облигаций в рамках секьюритизации потребкредитов. Об этом сообщили в кредитной организации.

СФО «СБ Секьюритизация 6» зарегистрировало пять выпусков облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями классов АР1, АР2, АС, АВ и Б, следует из материалов на портале раскрытия корпоративной информации. Облигации могут быть размещены 29 сентября. Максимальный объем каждого выпуска составляет 80 млрд руб. с учетом младшего транша. Фактические параметры размещения пока не определены.

Срок погашения займов установят на 26 сентября 2035 г. 

14 сентября Банк России объявил, что впервые установит макропруденциальные надбавки по вложениям банков в облигации, обеспеченные поступлениями средств по потребкредитам с 15 октября. Макропруденциальная надбавка к коэффициенту риска установлена на уровне 250%, она будет применяться к банкам-оригинаторам и к банкам-инвесторам. Для банков-инвесторов итоговый коэффициент риска с учетом надбавки – 52%, для оригинаторов на стандартизированном подходе – 315%. К ипотечным облигациям надбавки не применяются.

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