Сбербанк повысил ставки по вкладам на шесть и семь месяцев

С 16 сентября ставки изменились у ВТБ. На три, четыре и шесть месяцев они снизились на 0,1 п. п. – до 13,4%, на год выросли на 0,5 п. п. – до 13,5%. Банк увеличил ставку на вклад сроком на полтора года до 13,7% (+1,2 п. п.), на два года – до 13,5% (+2,4 п. п.).