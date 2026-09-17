Сбербанк повысил ставки по вкладам на шесть и семь месяцев
Сбербанк повысил ставки по вкладам на шесть и семь месяцев до 13,5% годовых. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.
До повышения ставка на шесть месяцев была 12,6%, а на семь – 12,3%. Условия действуют по вкладу «Лучший %» для средств, которые ранее не размещались на вкладах и накопительных счетах в банке, уточнил «Сбер».
С 16 сентября ставки изменились у ВТБ. На три, четыре и шесть месяцев они снизились на 0,1 п. п. – до 13,4%, на год выросли на 0,5 п. п. – до 13,5%. Банк увеличил ставку на вклад сроком на полтора года до 13,7% (+1,2 п. п.), на два года – до 13,5% (+2,4 п. п.).
Банк России сообщал, что в первой декаде сентября средняя максимальная процентная ставка по владам в 10 крупнейших банках на срок до 90 дней составила 12,45%. На срок от 91 до 180 дней – 12,76%, от 181 дня до года – 12,53%, на срок свыше года – 11,43%.
11 сентября совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на текущем уровне в 14% годовых. Это стало первой паузой в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики. Экономика в целом в III квартале растет умеренными темпами, но текущее ценовое давление в последние месяцы существенно усилилось, говорится в релизе Банка России. По оценке ЦБ, устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях.