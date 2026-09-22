Официальный курс доллара составил 84,07 рубля
Банк России установил официальный курс доллара на 23 сентября на отметке в 84,07 руб. Регулятор понизил его на 0,03 руб.
Евро подорожал на 0,22 руб. Его новый курс составляет 96,59 руб. Юань стал дешевле на 0,02 руб. – 12,53 руб.
Официальный курс доллара на 22 сентября составляет 84,1 руб., евро – 96,37 руб., юаня – 12,54 руб.
15 сентября ЦБ в комментарии «Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП» сообщил, что основным фактором ослабления рубля в августе стало прекращение продаж валюты на фоне снижения цен на российскую нефть. Дополнительное давление на курс оказывал спрос со стороны отдельных участников рынка. В обычное время они являются нетто-продавцами валюты, отметил ЦБ.
Персональный брокер инвестбанка «Синара» Екатерина Канивец в разговоре с «Ведомостями» заявила, что на конец года курс доллара окажется в диапазоне 83–85 руб. При этом на фоне сложной ситуации в нефтепереработке и необходимости импорта топлива нацвалюта к доллару может ослабнуть до 95 руб. к концу года, допускает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Клисенко.