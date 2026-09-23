Реквизиты мошенников, вернувших деньги жертвам, будут удалять из базы ЦБ

Крукелис рассказал, что сервисом «Добрая воля» пользуются около 80 банков и за восемь месяцев с помощью него удалось вернуть пострадавшим около 370 млн руб. Если банк-получатель предотвращает вывод похищенных денег, он может через платформу направить средства обратно пострадавшему. Такой банк получает вознаграждение в размере 5% от суммы транзакции, но не более 5000 руб. за одну операцию.