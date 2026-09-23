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Главная / Финансы /

Реквизиты мошенников, вернувших деньги жертвам, будут удалять из базы ЦБ

Наталья Захарова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России и Национальная система платежных карт (НСПК) доработают сервис возврата похищенных средств «Добрая воля». Он позволит исключать реквизиты людей, вернувших жертвам их средства, из базы данных мошенников ЦБ. Пилот запустят уже в октябре, сообщил замгендиректора НСПК Максим Крукелис на Международном банковском форуме.

«Сейчас мы вместе с коллегами из Банка России делаем определенного рода доработки и интеграцию, чтобы банки, пользующиеся этим сервисом, могли указать определенные идентификаторы вот этих записей», – сказал он.

Крукелис рассказал, что сервисом «Добрая воля» пользуются около 80 банков и за восемь месяцев с помощью него удалось вернуть пострадавшим около 370 млн руб. Если банк-получатель предотвращает вывод похищенных денег, он может через платформу направить средства обратно пострадавшему. Такой банк получает вознаграждение в размере 5% от суммы транзакции, но не более 5000 руб. за одну операцию.

Если клиент сообщает об обмане, то данные получателя похищенных средств попадают в специальную базу ЦБ. Банки вправе приостанавливать доступ к онлайн-банку для таких людей. Если данные поступили в базу от МВД, приостановка использования электронного средства платежа обязательна.

Механизм межбанковского поощрения НСПК запустила 1 ноября 2025 г. По данным Банка России, за шесть месяцев 2025 г. злоумышленники похитили почти 13,2 млрд руб., из которых банкам удалось вернуть лишь 6,45 % (850,3 млн руб.). При этом удалось предотвратить кражи на сумму свыше 8 трлн руб.

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