Росфинмониторинг опроверг риск массовых блокировок счетов
Росфинмониторинг не ожидает всплеска блокировок счетов клиентов финансовых организаций из-за частичного совпадения их данных со сведениями о лицах, в отношении которых действуют меры по заморозке средств. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.
Критерии такого совпадения будут установлены отдельным приказом Росфинмониторинга после принятия федерального закона. При их разработке ведомство намерено учитывать результаты всестороннего анализа случаев, возникающих на практике.
В Росфинмониторинге пояснили, что обычно речь идет о разных вариантах написания фамилии, имени и отчества людей, включенных в соответствующие перечни. Такие расхождения могут возникать из-за особенностей транслитерации. При этом законопроект предусматривает временное приостановление операций и не допускает отказа в проведении операции.
О законопроекте утром писали «Известия» со ссылкой на документ Росфинмониторинга. Сообщалось, что если будет обнаружено такое сходство, счет заблокируют на пять рабочих дней. На 1 февраля более 800 человек из перечня Росфинмониторинга имели несколько вариантов написания своих данных. Эксперты прогнозируют рост числа блокировок на 20%. По оценке управляющего партнера агентства «ВМТ консалт» Екатерины Косаревой, в 90–95% случаев AML-системы срабатывают ложно, так как ориентируются на формальные признаки.
За последние два года зафиксировано 81 200 сообщений в соцсетях о блокировке счетов. Из них за последний год – 53 500 (+93%), за последние полгода – 32 000 (+48,8%), писали «Ведомости» со ссылкой на соответствующее исследование в начале августа.