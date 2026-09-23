Росфинмониторинг опроверг риск массовых блокировок счетов

О законопроекте утром писали «Известия» со ссылкой на документ Росфинмониторинга. Сообщалось, что если будет обнаружено такое сходство, счет заблокируют на пять рабочих дней. На 1 февраля более 800 человек из перечня Росфинмониторинга имели несколько вариантов написания своих данных. Эксперты прогнозируют рост числа блокировок на 20%. По оценке управляющего партнера агентства «ВМТ консалт» Екатерины Косаревой, в 90–95% случаев AML-системы срабатывают ложно, так как ориентируются на формальные признаки.