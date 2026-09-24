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Главная / Финансы /

На Мосбирже появится фьючерс на индекс ключевой ставки

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Московская биржа 29 сентября начнет торги расчетным фьючерсом на Индекс ключевой ставки, следует из сообщения торговой площадки. Новый инструмент позволит участникам рынка управлять процентным риском и реализовывать стратегии исходя из ожиданий изменения ключевой ставки Банка России.

Базовым активом станет Индекс ключевой ставки, код фьючерса – KEYRATE, короткий код – KK. Экспирация контрактов будет проходить в 19:00 в плановые даты заседаний совета директоров ЦБ по ключевой ставке. Одновременно на бирже будут обращаться два контракта с ближайшими сроками исполнения.

Мосбиржа начала рассчитывать Индекс ключевой ставки 24 августа. Его значение определяется на основе действующей ставки ЦБ с учетом ее изменений по итогам заседаний регулятора. Индекс публикуется каждый рабочий день не позднее 17:00.

11 сентября 2026 г. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Это стало первой паузой за полтора года смягчения денежно-кредитной политики. Большинство опрошенных «Ведомостями» экономистов ожидали именно такого решения.

В тот же день председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что дальнейшие решения по ставке будут приниматься с учетом обновленного макроэкономического прогноза. Регулятор ожидает, что сохранение ставки будет способствовать более сдержанному росту спроса. Ведомости

23 сентября ЦБ сообщил об ожидаемом замедлении роста внутреннего спроса. В резюме обсуждения ключевой ставки регулятор отметил, что оснований говорить о возможном возобновлении перегрева экономики пока нет.

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