На Мосбирже появится фьючерс на индекс ключевой ставки
Московская биржа 29 сентября начнет торги расчетным фьючерсом на Индекс ключевой ставки, следует из сообщения торговой площадки. Новый инструмент позволит участникам рынка управлять процентным риском и реализовывать стратегии исходя из ожиданий изменения ключевой ставки Банка России.
Базовым активом станет Индекс ключевой ставки, код фьючерса – KEYRATE, короткий код – KK. Экспирация контрактов будет проходить в 19:00 в плановые даты заседаний совета директоров ЦБ по ключевой ставке. Одновременно на бирже будут обращаться два контракта с ближайшими сроками исполнения.
Мосбиржа начала рассчитывать Индекс ключевой ставки 24 августа. Его значение определяется на основе действующей ставки ЦБ с учетом ее изменений по итогам заседаний регулятора. Индекс публикуется каждый рабочий день не позднее 17:00.
11 сентября 2026 г. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Это стало первой паузой за полтора года смягчения денежно-кредитной политики. Большинство опрошенных «Ведомостями» экономистов ожидали именно такого решения.
В тот же день председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что дальнейшие решения по ставке будут приниматься с учетом обновленного макроэкономического прогноза. Регулятор ожидает, что сохранение ставки будет способствовать более сдержанному росту спроса. Ведомости
23 сентября ЦБ сообщил об ожидаемом замедлении роста внутреннего спроса. В резюме обсуждения ключевой ставки регулятор отметил, что оснований говорить о возможном возобновлении перегрева экономики пока нет.