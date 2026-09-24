На Мосбирже появится фьючерс на индекс ключевой ставки

В тот же день председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что дальнейшие решения по ставке будут приниматься с учетом обновленного макроэкономического прогноза. Регулятор ожидает, что сохранение ставки будет способствовать более сдержанному росту спроса. Ведомости