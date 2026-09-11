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Набиуллина рассказала о последствиях сохранения ключевой ставки

Анна Суслова
Артем Кудрявцев / Пресс-служба ЦБ
Артем Кудрявцев / Пресс-служба ЦБ

Сохранение уровня ключевой ставки способствует сдержанному росту спроса. Это поможет не допустить вторичных эффектов, заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Также она отметила, что в июле 2026 г. ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2026 г. на 1,5 п. п. до 6–7%.

«Причина пересмотра – это разовый вклад ситуации на топливном рынке. И мы говорили, что в устойчивой части именно текущий, а не годовой рост цен стабилизируется вблизи 4% к концу этого года. Это по-прежнему то, что мы рассчитываем получить при условии, что топливные эффекты будут затухать в соответствии с нашими ожиданиями в связи с тем, какие меры принимает правительство», – сказала она на пресс-конференции.

Набиуллина подчеркнула, что именно такой результат рассчитывает получить Банк России, если ситуация с топливом будет улучшаться благодаря соответствующим мерам правительства.

11 сентября совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне в 14% годовых. Это стало первой паузой в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики. Согласно данным ЦБ, сейчас уровень инфляции поднялся до 5–6% в пересчете на год. Одной из причин роста цен стала ситуация на топливном рынке.

В тот же день Набиуллина заявила, что ЦБ не обсуждает снижение ключевой ставки, а дальнейшие решения по этому вопросу будут приниматься в рамках обновления макроэкономического прогноза в октябре.

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