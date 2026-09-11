Набиуллина рассказала о последствиях сохранения ключевой ставки

«Причина пересмотра – это разовый вклад ситуации на топливном рынке. И мы говорили, что в устойчивой части именно текущий, а не годовой рост цен стабилизируется вблизи 4% к концу этого года. Это по-прежнему то, что мы рассчитываем получить при условии, что топливные эффекты будут затухать в соответствии с нашими ожиданиями в связи с тем, какие меры принимает правительство», – сказала она на пресс-конференции.