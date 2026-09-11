Набиуллина: ЦБ не обсуждал снижение ставки

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил снижение ключевой ставки к концу года до 13,5%. По его словам, регулятор может дважды снизить ставку на 0,25 процентного пункта (п. п.) на двух ближайших заседаниях совета директоров. Аксаков отметил, что такой прогноз связан с контролем над ситуацией и ценообразованием на топливном рынке. Депутат подчеркнул, что пространство для снижения ставки в текущем году у ЦБ сохраняется. Решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 14% Аксаков назвал ожидаемым и объяснил это ускорением инфляционных процессов.