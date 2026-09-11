Набиуллина: ЦБ не обсуждал снижение ставки
Банк России на сегодняшнем заседании совета директоров предметно рассматривал сохранение ключевой ставки и не обсуждал ее снижение. Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции по итогам заседания.
Глава ЦБ также сообщила, что дальнейшее пространство для снижения ставки будет уточнено в рамках обновления макроэкономического прогноза в октябре. При принятии решений регулятор намерен учитывать изменения инфляционных рисков.
По словам Набиуллиной, проинфляционные риски выросли и продолжают преобладать. «И, соответственно, эти факторы мы тоже будем принимать во внимание», – подчеркнула она.
Совет директоров Банка России на заседании 11 сентября принял решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне в 14% годовых. Это стало первой паузой в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики. В ЦБ также сообщили, что в базовом сценарии в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в России составит 6–7% в 2026 г. В 2027 г. она вернется к 4% и будет находиться на цели в дальнейшем.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил снижение ключевой ставки к концу года до 13,5%. По его словам, регулятор может дважды снизить ставку на 0,25 процентного пункта (п. п.) на двух ближайших заседаниях совета директоров. Аксаков отметил, что такой прогноз связан с контролем над ситуацией и ценообразованием на топливном рынке. Депутат подчеркнул, что пространство для снижения ставки в текущем году у ЦБ сохраняется. Решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 14% Аксаков назвал ожидаемым и объяснил это ускорением инфляционных процессов.