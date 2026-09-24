Гознак начал подключение небольших банков к цифровому рублю
АО «Гознак» начал подключение некрупных российских банков к платформе цифрового рубля Центробанка. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.
Решение создано на ИТ-инфраструктуре «Гознака» совместно с его дочерней компанией Uniteller. Банкам предлагается арендовать готовую платформу, размещенную в дата-центре компании. Ее можно интегрировать с программным обеспечением разных разработчиков, поэтому финансовым учреждением не придется менять действующих поставщиков ПО или существенно дорабатывать свои системы.
По оценке «Гознака», использование решения позволит сократить сроки и затраты на подключение в 1,5-2 раза, а расходы на эксплуатацию – более чем вдвое. Uniteller проведет аудит ИТ-инфраструктуры банка, настроит и интегрирует решение, обеспечит его запуск и техническое сопровождение. Компания также поможет подготовить необходимые документы.
С 1 сентября цифровой рубль стал доступен для массового использования. Крупнейшие банки начали предоставлять клиентам возможность открывать цифровые кошельки и проводить операции с новой формой российской валюты, а крупные торговые компании – принимать ее при оплате.
23 сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что россияне открыли почти 200 000 счетов в цифровых рублях за первые три недели после полноценного запуска нового платежного инструмента. По ее словам, цифровой рубль постепенно входит в жизнь граждан, и ЦБ ожидает, что это будет естественный процесс.