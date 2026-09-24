Гознак начал подключение небольших банков к цифровому рублю

23 сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что россияне открыли почти 200 000 счетов в цифровых рублях за первые три недели после полноценного запуска нового платежного инструмента. По ее словам, цифровой рубль постепенно входит в жизнь граждан, и ЦБ ожидает, что это будет естественный процесс.