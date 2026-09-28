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Главная / Финансы /

Курс доллара стабилен третью неделю подряд

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 29 сентября на отметке 84,41 руб. В сравнении с 25 сентября валюта подорожала всего на 0,07 руб.

Евро вырос на 0,38 руб. – до 96,25 руб. Юань стал дороже на 0,03 руб. Китайская валюта будет стоить 12,56 руб.

Официальный курс доллара на 26 сентября составлял 84,34 руб., евро – 95,87 руб., юаня – 12,54 руб.

24 сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания кабмина заявил, что средний курс доллара в 2026 г. составит 79,5 руб. за счет укрепления валюты во II и III кварталах. 

Персональный брокер инвестбанка «Синара» Екатерина Канивец 31 августа сообщила «Ведомостям», что на конец года курс доллара окажется в диапазоне 83–85 руб. При этом на фоне сложной ситуации в нефтепереработке и необходимости импорта топлива нацвалюта к доллару может ослабнуть до 95 руб. к концу года.

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