Курс доллара стабилен третью неделю подряд
Банк России установил официальный курс доллара на 29 сентября на отметке 84,41 руб. В сравнении с 25 сентября валюта подорожала всего на 0,07 руб.
Евро вырос на 0,38 руб. – до 96,25 руб. Юань стал дороже на 0,03 руб. Китайская валюта будет стоить 12,56 руб.
Официальный курс доллара на 26 сентября составлял 84,34 руб., евро – 95,87 руб., юаня – 12,54 руб.
24 сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания кабмина заявил, что средний курс доллара в 2026 г. составит 79,5 руб. за счет укрепления валюты во II и III кварталах.
Персональный брокер инвестбанка «Синара» Екатерина Канивец 31 августа сообщила «Ведомостям», что на конец года курс доллара окажется в диапазоне 83–85 руб. При этом на фоне сложной ситуации в нефтепереработке и необходимости импорта топлива нацвалюта к доллару может ослабнуть до 95 руб. к концу года.