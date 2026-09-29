Путин ограничил вывоз наличных рублей в страны ближнего зарубежья

В декабре 2025 г. вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия в 2026 г. полностью прекратит бесконтрольный вывоз наличных рублей неустановленного происхождения, в том числе в страны ЕАЭС. В марте 2026 г. Путин подписал указ об особом порядке вывоза золота в слитках и наличных рублей эквивалентом свыше $100 000. Со 2 марта 2022 г., также действует запрет на вывоз из России наличной иностранной валюты на сумму более $10 000.