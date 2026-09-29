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Путин ограничил вывоз наличных рублей в страны ближнего зарубежья

Исключение предусмотрено для вывоза денег через аэропорты
Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин ужесточил правила вывоза наличных рублей. Физические лица не смогут вывозить более 1 млн руб. в страны ЕАЭС, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям вывоз в эти страны запрещен вне зависимости от суммы. Документ опубликован на портале правовой информации.

Исключение предусмотрено для вывоза денег через аэропорты, список которых определит правительство. Для этого нужны банковские выписки, подтверждающие, что наличные сняты со счетов вывозящего лица. Ограничения не касаются транзитных перевозок наличных юрлицами и вывоза рублей для обеспечения российских дипломатических представительств за рубежом.

В случае нарушения запрета наличные будут изымать:

  • у ИП и юрлиц – в полном объеме,

  • у физлиц – в размере, превышающем 1 млн руб.

Ранее лимит для физических лиц составлял эквивалент $100 000, а ограничения не касались Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана.

В декабре 2025 г. вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия в 2026 г. полностью прекратит бесконтрольный вывоз наличных рублей неустановленного происхождения, в том числе в страны ЕАЭС. В марте 2026 г. Путин подписал указ об особом порядке вывоза золота в слитках и наличных рублей эквивалентом свыше $100 000. Со 2 марта 2022 г., также действует запрет на вывоз из России наличной иностранной валюты на сумму более $10 000.

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