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Официальные курсы доллара, евро и юаня почти не изменились

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Официальный курс доллара на 30 сентября вырос на 0,02 руб. Банк России установил его на отметке 84,43 руб.

Евро стал дешевле на 0,19 руб. Курс составил 96,06 руб. Юань подорожал на 0,01 руб. до 12,58 руб.

Официальные курсы на 29 сентября составили: доллар – 84,41 руб., евро – 96,25 руб., юань – 12,56 руб.

Рубль с начала года демонстрировал волатильность, перейдя к ослаблению с середины июня. В августе курс продолжил ощутимо снижаться. По данным ЦБ, за месяц он ослаб к доллару с 79,5 до 85,6 руб. на 29 августа (последний рабочий день месяца). В сентябре курс сначала был в диапазоне 86–87 руб., но слегка снизился и закрепился на отметке 84 руб. Валюта стабильна с 11 сентября.

24 сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что средний курс доллара в 2026 г. выйдет в 79,5 руб. за счет укрепления валюты во II и III кварталах. Он сказал: «На 2027–2029 гг. мы сохраняем прогноз постепенного ослабления рубля».

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