ВТБ: объем выдачи кредитов наличными в России достиг 4 трлн рублей
За девять месяцев объем выдачи кредитов наличными в России достиг почти 4 трлн руб., что на 62% больше год к году, подсчитали аналитики ВТБ.
Динамика продаж в сегменте потребительского кредитования остается стабильной, и объемы выдачи держатся на уровне 500 млрд руб. в месяц. В ВТБ считают, что цифры отражают сбалансированный спрос и взвешенный подход банков к оценке заемщиков. Спрос постепенно восстанавливается.
По оценкам банка, рынок сохранить положительную динамику до конца 2026 г. По итогам года потребительское кредитование может вырасти на 66% и достигнуть 5,9 трлн руб.
«Сейчас мы видим интерес не только к новым кредитам, но и к решениям, позволяющим пересмотреть уже существующую долговую нагрузку. Рефинансирование становится частью более рационального финансового поведения: клиент оценивает действующие обязательства и ищет возможность сделать комфортнее платежи», – заявил заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.
Сам банк за этот период нарастил объем выдачи кредитов наличными почти в два раза – до 420 млрд руб. За девять месяцев он оформил почти 1 млн потребкредитов, из которых 65% – через онлайн.
В Объединенном кредитном бюро (ОКБ) сообщали, что в августе россияне оформили 4,36 млн розничных кредитов, что является максимальным показателем за последние два года. По сравнению с июлем число выдач выросло на 7%, а в годовом выражении – на 23%.
Крупнейшим сегментом выдач в августе оставались кредиты наличными, однако их доля снизилась с 40,8% до 38,9%. Доля ипотеки выросла с 30,4% до 31,5%, автокредитов – с 13,8% до 14,5%. На кредитные карты пришлось 13,7% выдач, на POS-кредиты – 1,4%.