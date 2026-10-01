Дом.РФ: объем выдачи ипотеки в 2026 году ожидается на уровне 2025 года
Число выданных за год ипотек составит 1 млн. Из этого объема около 430 000 кредитов на 2,6 трлн руб. придется на программы с господдержкой.
Дом.РФ прогнозирует, что с учетом изменений условий по «Семейной ипотеке» доля льготных программ в общем объеме выдач ипотечных кредитов снизится примерно до 58% против 79% в 2025 г.
С 1 октября ставка и максимальная сумма льготного ипотечного кредита зависят от количества детей и региона проживания семьи. Для семей с одним ребенком младше 7 лет на момент заключения договора ставка составит 10% годовых, а максимальная сумма кредита – 6 млн руб. Если в семье проживают пять детей, из которых хотя бы один младше 7 лет на момент заключения договора, то ставка составит 2% годовых, а максимальная сумма кредита – 10 млн руб.
При этом для семей, проживающих в столичных регионах (Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области), условия другие. Семьи с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок младше 7 лет на момент заключения договора, могут взять ипотеку под 4% годовых (максимальная сумма кредита составит 18 млн руб.). Ипотеку под 12% годовых смогут получить семьи с одним ребенком младше 7 лет на момент заключения договора (максимальная сумма кредита – 12 млн руб.).