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Дом.РФ: объем выдачи ипотеки в 2026 году ожидается на уровне 2025 года

Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Объем выдачи ипотеки в России по итогам 2026 г. ожидается на уровне 4,5–4,6 трлн руб., что примерно соответствует уровню прошлого года. Об этом сообщили в Дом.РФ, передает агентство «РИА Новости».

Число выданных за год ипотек составит 1 млн. Из этого объема около 430 000 кредитов на 2,6 трлн руб. придется на программы с господдержкой.

Дом.РФ прогнозирует, что с учетом изменений условий по «Семейной ипотеке» доля льготных программ в общем объеме выдач ипотечных кредитов снизится примерно до 58% против 79% в 2025 г.

С 1 октября ставка и максимальная сумма льготного ипотечного кредита зависят от количества детей и региона проживания семьи. Для семей с одним ребенком младше 7 лет на момент заключения договора ставка составит 10% годовых, а максимальная сумма кредита – 6 млн руб. Если в семье проживают пять детей, из которых хотя бы один младше 7 лет на момент заключения договора, то ставка составит 2% годовых, а максимальная сумма кредита – 10 млн руб.

При этом для семей, проживающих в столичных регионах (Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области), условия другие. Семьи с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок младше 7 лет на момент заключения договора, могут взять ипотеку под 4% годовых (максимальная сумма кредита составит 18 млн руб.). Ипотеку под 12% годовых смогут получить семьи с одним ребенком младше 7 лет на момент заключения договора (максимальная сумма кредита – 12 млн руб.).

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