Центробанк снизил курс доллара до 83,25 рубля

Персональный брокер инвестбанка «Синара» Екатерина Канивец 31 августа сообщила «Ведомостям», что на конец года курс доллара окажется в диапазоне 83–85 руб. При этом на фоне сложной ситуации в нефтепереработке и необходимости импорта топлива нацвалюта к доллару может ослабнуть до 95 руб. к концу года.