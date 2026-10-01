Центробанк снизил курс доллара до 83,25 рубля
Банк России установил официальный курс доллара на 2 октября на отметке 83,25 руб. Валюта подешевела на 0,31 руб.
Курс евро стал ниже на 0,36 руб. и составил 94,52 руб. Юань тоже подешевел. Его значение снизилось на 0,07 руб. – до 12,4 руб.
Официальный курс доллара на 1 октября составляет 83,56 руб., евро – 94,88 руб., юаня – 12,47 руб.
С начала сентября курс доллара был в диапазоне 86–87 руб., но начал снижаться, и 11 сентября закрепился на отметке 84 руб. Он был стабилен три недели подряд.
Персональный брокер инвестбанка «Синара» Екатерина Канивец 31 августа сообщила «Ведомостям», что на конец года курс доллара окажется в диапазоне 83–85 руб. При этом на фоне сложной ситуации в нефтепереработке и необходимости импорта топлива нацвалюта к доллару может ослабнуть до 95 руб. к концу года.