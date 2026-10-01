«Финуслуги»: три из 20 крупнейших банков повысили ставки по кредитам наличными
Среднее значение полной стоимости кредита (ПСК) среди топ-20 банков по состоянию на 1 октября достигло 30,15% годовых, сообщил «Ведомостям» представитель «Финуслуг».
Показатель стал на 0,16 п. п. выше значения на начало III квартала. По состоянию на 1 октября ПСК варьируется в диапазоне от 13,88% до 55,90%.
По беззалоговым кредитам наличными за III квартал средняя ПСК повысилась на 0,89 п. п. до 34,25%, по залоговым – снизилась на 1,47 п. п. до 24,18%.
Полную стоимость беззалоговых кредитов за период снизили семь банков, три – повысили, шесть – оставили без изменений. Что касается кредитов с залогом, то ПСК снизилась в шести банках, два банка оставили показатели без изменений.
30 сентября в Объединенном кредитном бюро сообщили, что россияне в августе оформили 4,36 млн розничных кредитов, что является максимальным показателем за последние два года. По сравнению с июлем число выдач выросло на 7%, а в годовом выражении – на 23%.
Объем розничного кредитования за месяц увеличился на 6% и достиг 1,26 трлн руб. против 1,2 трлн руб. в июле. В годовом выражении показатель вырос на 12%.