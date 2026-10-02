Банк России третий день держит курс доллара по 83 рубля
Центробанк установил официальный курс доллара на 3 октября на отметке 83,48 руб. Регулятор повысил его на 0,24 руб.
Евро подешевел на 0,21 руб., до 94,32 руб. Юань подорожал на 0,03 и составил 12,43 руб.
Официальный курс доллара на 2 октября составляет 83,25 руб., евро – 94,53 руб., юаня – 12,4 руб.
С начала сентября курс доллара был в диапазоне 86–87 руб., но начал снижаться и 11 сентября закрепился на отметке 84 руб. Валюта была стабильна три недели подряд.
Персональный брокер инвестбанка «Синара» Екатерина Канивец 31 августа сообщила «Ведомостям», что на конец года курс доллара окажется в диапазоне 83–85 руб. При этом на фоне сложной ситуации в нефтепереработке и необходимости импорта топлива нацвалюта к доллару может ослабнуть до 95 руб. к концу года.