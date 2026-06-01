Ближневосточный конфликт может усугубить продуктовый и энергодефицит в мире

Ближневосточный конфликт может усугубить продуктовый и энергодефицит в миреПодготовлен совместный доклад «Ведомостей» и «Росконгресса»
Ближневосточный конфликт отразится на темпах роста мировой экономики (в самом депрессивном сценарии развития может привести к рецессии), увеличивает риски голода в нуждающихся странах и приведет к сокращению нефтедобычи в странах Ближнего Востока, считают авторы доклада «Мир – 2026: между столкновением и сотрудничеством», подготовленного к Петербургскому международному экономическому форуму деловым изданием «Ведомости» и фондом «Росконгресс».
Геополитические конфликты провоцируют масштабные дефициты энергоресурсов. До начала операции США и Израиля против Ирана через Ормузский пролив проходило 15–20% мировой нефти и 30% СПГ. Как итог, с началом конфликта расходы ЕС на импорт энергоресурсов выросли на 22 млрд евро, цены на нефть – на 50%, на газ – на 27%.
Вместе с тем спрос на электроэнергию в мире продолжит расти – до 2030 г. он достигнет 33 600 ТВтч, отмечают эксперты, и полагают, что доля возобновляемых источников энергии и атомной энергетики к этому моменту достигнет 50%.
Страны продолжают эксплуатацию инструмента политически мотивированных ограничений – как пример, целью введения 25%-ной пошлины против Индии стало стремление ограничить закупки нефти у России. В итоге, доля подсанкционных энергоресурсов в мировом объеме достигает уже 5–10% по отдельным товарным позициям, что вызывает рост волатильности цен и различий в стоимости энергии между регионами мира. На фоне шоков на энергорынке растет число долгосрочных контрактов, заметили эксперты.
Чтобы защитить российские интересы, авторы доклада предлагают в том числе создать Евразийский северо-восточный газовый хаб на гибкой инфраструктуре российских газопроводов и производственных мощностей, сформировать ценовой базис для российского газа и российской нефти, а также обеспечить механизм ценового арбитража для защиты от политически мотивированных решений.
Что касается вопросов продовольственной безопасности, конфликт в Персидском заливе не только приведет к всплеску цен, но и заложит риски дестабилизации логистики и аграрного производства, полагают эксперты. «В случае длительного военного конфликта на Ближнем Востоке общемировое производство азотных удобрений и фосфатов в 2026 г. может уменьшиться, по оценкам ИНП РАН, на 15%. Сокращение применения минеральных удобрений снизит в 2027 г. валовые сборы зерновых и масличных культур в мире на 7–10%. Это может привести к полномасштабному глобальному продовольственному кризису», – не исключают они. В качестве одного из возможных решений может быть создание глобального фонда продовольственной безопасности (на базе Всемирной продовольственной программы ООН), говорят авторы доклада.
Анализ трендов
Исследование рассматривает среднесрочные изменения в финансовой отрасли, вызовы для реального сектора экономики, технологические вызовы и содержит перечень предложений по стабилизации и развитию мировой экономики с учетом национальных интересов.
«Мир вступает в полосу не только интенсивной конкуренции технологий и новых знаний, включая технологии искусственного интеллекта (ИИ), но и борьбы за передел энергетического рынка и конкуренцию стоимости энергии», – говорит главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, научный руководитель проекта Андрей Клепач.
По данным института народохозяйственного прогнозирования РАН, продолжение глобализации вело к неприемлемому для западных стран перераспределению экономической и политической мощи в мире. Если бы этот процесс продолжался, доля Китая в мировой экономике к 2050 г. стала бы равна совокупной доле всех стран G7.
Торговые ограничения становятся попыткой остановить экономическое развитие новых лидеров. Обесцениваются основные правовые институты, регулировавшие торговлю в период глобализации. Механизмы ВТО парализованы, а альтернатива еще не создана.
Санкции стали инструментом экономической конкуренции. Доля неотменяемых санкций в мире возросла с 10% в 2000 г. до 80% к 2015 г., они используются для перераспределения рынков и технологического сдерживания. При этом сами по себе санкции не приводят к сокращению торговли – потоки просто перераспределяются через третьи страны, что приводит к дополнительным издержкам.
Ужесточается конкуренция не только за ресурсы, но и за технологии, а оценка космической гонки включает в себя не только анализ новаций, но и их экономическую эффективность.
Доллар в перспективе ближайших лет будет слабеть, но останется значимым для международных расчетов, считают авторы.
Меняется роль банков: их развитие определяется не только конкуренцией ставок и масштабом клиентской базы, но и изменением модели потребления финансовых услуг, цифровизацией экономики, ростом роли экосистем, искусственного интеллекта и борьбой за ежедневную транзакционную активность.
Российские компании отмечают – значительное влияние на их бизнес оказывают ограничения на рынках товаров, капитала и технологий, а также рост неустойчивости глобальной финансовой системы. В период 2025–2026 гг. выросли террористические риски в отношении экономической и гражданской инфраструктуры, снизилась эффективность международного права и международных институтов, следует из опроса предпринимателей в рамках исследования. «При этом по смежным опросам мы видим, что, несмотря на высокую озабоченность вводимыми против нас ограничениями, российский бизнес успешно адаптируется к этим вызовам», – отмечает президент РСПП Александр Шохин.
Данное исследование – второй глобальный доклад в рамках экспертного проекта «Будущее миропорядка: между столкновением и сотрудничеством». Он подготовлен при участии Института исследований и экспертизы ВЭБ, Российской академии наук, Финансового университета при правительстве Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей и других институтов.
«Экономический и технологический суверенитет в сочетании с политикой обоюдного доверия станут основой устойчивого развития стран при формировании нового многополярного мира. Взаимовыгодное сотрудничество в новой экономической действительности это не просто слова, а базовый и осознанный принцип партнерства», – уверен советник президента России Антон Кобяков.
Генеральный директор делового издания «Ведомости» Игнатий Павлов отметил, что представленный доклад продолжает миссию по формированию объективной общественной оценки происходящих в мире событий. «Только совместная работа по анализу вызовов современности и честная оценка возможностей и противодействий позволят сформировать корректную матрицу действий для решения актуальных задач. Данный доклад объединяет экспертизу представителей власти, реального сектора экономики, экспертов и научного сообщества, формируя предложения для устойчивого экономического роста», – уверен он.