Ближневосточный конфликт может усугубить продуктовый и энергодефицит в мире

Что касается вопросов продовольственной безопасности, конфликт в Персидском заливе не только приведет к всплеску цен, но и заложит риски дестабилизации логистики и аграрного производства, полагают эксперты. «В случае длительного военного конфликта на Ближнем Востоке общемировое производство азотных удобрений и фосфатов в 2026 г. может уменьшиться, по оценкам ИНП РАН, на 15%. Сокращение применения минеральных удобрений снизит в 2027 г. валовые сборы зерновых и масличных культур в мире на 7–10%. Это может привести к полномасштабному глобальному продовольственному кризису», – не исключают они. В качестве одного из возможных решений может быть создание глобального фонда продовольственной безопасности (на базе Всемирной продовольственной программы ООН), говорят авторы доклада.