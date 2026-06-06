Молодые экономисты назвали главные тренды развития России

По мнению доцента департамента политики и управления факультета социальных наук НИУ ВШЭ Екатерины Кручинской, искусственный интеллект стал естественным продолжением цифровизации экономики, и уже повлиял на людей, компании и государственные институты. Главная опасность ИИ для людей кроется не в самом использовании ИИ - Кручинская напротив поддерживает его применение и сама предлагает своим студентам его использовать, – а в том, что высвобождающееся время зачастую тратится не на развитие, а на отдых. На уровне фирм инвестиции в ИИ пока не окупаются, но бояться этого не стоит, считает эксперт, нужно просто чуть больше времени для получения экономического эффекта. Что касается влияния искусственного интеллекта на государство, самая большая проблема заключается в том, что модели изменения экономического роста пока не могут учитывать такого рода технологические решения, говорит она.