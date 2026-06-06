Молодые экономисты назвали главные тренды развития России

Молодые экономисты назвали главные тренды развития РоссииИИ, кибербезопасность и биотехнологии станут главными направлениями, влияющими на будущий облик России
Искусственный интеллект уже влияет на людей, фирмы и государственные финансы;демографический переход продолжится до 2050 года и изменит структуру экономики; новая долгосрочная экономическая рамка бюджета позволит перейти от поиска устойчивости к стратегии уверенного роста, считают участники клуба «молодое поколение». На сессии в рамках Петербургского международного экономического форума участники клуба рассказали о своих исследованиях, ставших частью доклада «Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью», подготовленного Фондом Росконгресс совместно с деловым изданием «Ведомости». Модератором сессии выступил генеральный директор делового издания «Ведомости» Игнатий Павлов.
По мнению доцента департамента политики и управления факультета социальных наук НИУ ВШЭ Екатерины Кручинской, искусственный интеллект стал естественным продолжением цифровизации экономики, и уже повлиял на людей, компании и государственные институты. Главная опасность ИИ для людей кроется не в самом использовании ИИ - Кручинская напротив поддерживает его применение и сама предлагает своим студентам его использовать, – а в том, что высвобождающееся время зачастую тратится не на развитие, а на отдых. На уровне фирм инвестиции в ИИ пока не окупаются, но бояться этого не стоит, считает эксперт, нужно просто чуть больше времени для получения экономического эффекта. Что касается влияния искусственного интеллекта на государство, самая большая проблема заключается в том, что модели изменения экономического роста пока не могут учитывать такого рода технологические решения, говорит она.
Искусственный интеллект применяется не только в благих целях – он усложняет механики мошенников, делая большее количество людей уязвимыми перед их атаками. Проблема кибербезопасности кроется не только в технологиях, но и в психологии людей, считает посол международного движения по финансовой безопасности при Росфинмониторинге, старший преподаватель кафедры международного бизнеса, Финансовый университет Нгетобай Массенгар Ронгар. Чтобы противостоять мошенникам, следует воспитывать осознанный подход к финансовым операциям, и обучать людей проверкам информации и умению определять дипфейки, начиная буквально со школьной скамьи. Заместитель директора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки Александр Ведехин предложил создать такую обучающую программу на базе вуза, не исключив, что она может стать универсальной и применяться не только в России.
Один из главных вызовов ближайших лет – адаптация к новой демографической реальности, где растет как продолжительность жизни, так и средний возраст; при этом существует реальная перспектива снижения рождаемости. Пенсионные системы многих стран ориентированы на доходы молодого населения при обслуживании социальных обязательств пенсионеров – а значит, высока вероятность ее разбалансировки. Другая проблема – снижение производительности труда. Чтобы снизить риски, руководитель направления макроэкономического прогнозирования банка «Уралсиб» Антон Фуфачевпредлагает сконцентрироваться на поддержании здоровья людей, а такжеусовершенствовать образовательные программы. «Важно с раннего возраста начинать формировать капитал», – считает также старший управляющий директор по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу Финуслуги Московской биржи Игорь Алутин. При этом, по словам директора направления «Молодые профессионалы» АСИ Александра Вайно, продолжительность жизни не стоит связывать со снижением рождаемости.
По мнению эксперта центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Эмиля Аблаева, в сложившихся макроэкономических условиях бюджетная политика должна решать не только задачу текущей балансировки бюджета, но и опираться на принципы, которые позволяют сохранять устойчивость государственных финансов и поддерживать экономический рост на максимально долгосрочную перспективу.
«Другой важный принцип – это возвращение к предсказуемым налоговым условиям. По сути, речь идет о новом долгосрочном договоре между государством и налогоплательщиком», - отметил он. На макроэкономические параметры сегодня влияют и политики Центральных банков, отметил основатель Международного сообщества молодых центробанкиров Давид Монастырский. Из узконаправленного института по стабилизации инфляции они фактически превратились в более широкую структуру, отвечающую за обеспечение финансовой стабильности и содействие развитию экономики.
По словам генерального директора делового издания «Ведомости» Игнатия Павлова, состоявшийся доклад клуба – это только начало большого экспертного диалога. Александр Ведехин предложил при этом привлекать к работе клуба представителей Минэкономразвития РФ для реального применения предложений от молодых экономистов.
Доклад «Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью»подготовлен при поддержке Дирекции Всемирного фестиваля молодежи, банка ПСБ, платформы «Содружество», ВЭБ.РФ и Финансового университета при Правительстве РФ.
Международный клуб молодых экономистов «Новое поколение» – пространство интеллектуального поиска и совместной работы для тех, кому предстоит формировать новую экономическую реальность в будущем. Участников сообщества объединяет желание и талант смотреть на процессы шире привычных моделей и предлагать неочевидные решения, отвечающие новым вызовам.