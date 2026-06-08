Экономика России отвечает на санкции ускоренной структурной перестройкой

На этом фоне российская экономика, по словам Новака, демонстрирует не просто устойчивость, а способность к росту под давлением. «Против нас ввели огромное количество санкций, запрет на все – технологии, импорт, экспорт, расчеты», – отметил он. Тем не менее, наша экономика за последние три года выросла на 10,3%, в среднем по 3,3% в год – это выше среднемировых темпов, заявил Новак. Вице-премьер связал это с восстановлением внутреннего спроса, а также с уходом иностранных компаний, который открыл ниши для российских производителей. Рост инвестиций за четыре года составил 40%.