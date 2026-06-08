Экономика России отвечает на санкции ускоренной структурной перестройкой

Экономика России отвечает на санкции ускоренной структурной перестройкойКак страна развивает технологии и наращивает инвестиции в новом миропорядке
Мировая экономика входит в стадию глубокой трансформации, и прежние правила перестают работать. Однако Россия использует этот период для собственного роста и уже выработала ответ на внешнее давление. Об этом рассказали участники сессии «Экономика нового миропорядка: структурная трансформация, вызовы и возможности», прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума.
Пять глобальных трендов
Сессия продолжила темы, поднятые в докладе делового издания «Ведомости» и Фонда Росконгресс «Будущее миропорядка: между столкновением и сотрудничеством», которое было подготовлено к ПМЭФ-2026. В ходе дискуссии эксперты обсудили новый миропорядок и роль России в нем.
В настоящее время можно выделить пять ключевых трендов мировой экономики, отметил вице-премьер Александр Новак. Первый и главный из них – смена центров роста. Если раньше драйверами выступали страны «Большой семерки», то сегодня на авансцену вышли государства БРИКС. «Доля объединения уже составляет в мировой экономике более 40%, и далее она будет увеличиваться. Это очевидный тренд на рост экономических центров – Азии, Африки, Латинской Америки, где будет расти население и рождаемость», – подчеркнул Новак.
Второй тренд – взрывное развитие технологий. Вице-премьер отметил, что внедрение искусственного интеллекта (ИИ), роботизации и облачных вычислений за последние три-пять лет кардинально меняет структуру занятости и эффективность целых отраслей. «Мы даже представить себе не можем, что будет через три-пять лет», – заявил он, добавив, что конкурентоспособность стран теперь напрямую зависит от скорости освоения этих инструментов.
Третий важный тренд мировой экономики – демографические сдвиги, сказал Новак. Население сокращается в Китае, Сингапуре, Южной Корее, но растет на глобальном Юге. Четвертая тенденция – рост протекционизма и тарифных войн, которые повышают инфляцию и снижают темпы роста. Пятый тренд – переформатирование глобальной финансовой системы. «В развитых странах "семерки" государственный долг вырос с 80% до 130% ВВП, нагрузка на экономику стала очень большой. В то же время появляются новые системы расчетов, переход на национальные валюты и независимые платформы», – отметил он.
Структурная перестройка вместо изоляции
На этом фоне российская экономика, по словам Новака, демонстрирует не просто устойчивость, а способность к росту под давлением. «Против нас ввели огромное количество санкций, запрет на все – технологии, импорт, экспорт, расчеты», – отметил он. Тем не менее, наша экономика за последние три года выросла на 10,3%, в среднем по 3,3% в год – это выше среднемировых темпов, заявил Новак. Вице-премьер связал это с восстановлением внутреннего спроса, а также с уходом иностранных компаний, который открыл ниши для российских производителей. Рост инвестиций за четыре года составил 40%.
Однако в таких условиях принципиально важно управлять рисками перегрева, отметил Новак. Главной задачей он назвал повышение производительности труда. Если раньше акцент делался на бережливом производстве, то теперь – на цифровых решениях и роботизации. «Это та возможность, которая даст эффект и с точки зрения снижения издержек, и с точки зрения повышения конкурентоспособности», – объяснил он. Отдельное внимание вице-премьер уделил рынку труда: при исторически низком уровне безработицы необходимо структурно менять занятость, перераспределяя кадры из низкоэффективных отраслей в высокотехнологичные, а также точечно настраивать миграционную политику.
Конкуренция за инвестиции
В то же время в российском финансовом секторе наблюдается системный дисбаланс, заявил основатель Kismet Capital Group Иван Таврин. «Мы сделали импортозамещение в громадном количестве отраслей – в сельском хозяйстве, промышленности – а на рынке инвестиций, на рынке капитала этого импортозамещения не произошло», – отметил он. Таврин привел показательный пример: к 2022 г. прямые иностранные инвестиции в страну составляли около $500 млн, а сегодня эта цифра вдвое меньше. По мнению эксперта, наивно ожидать скорого замещения выпавших западных фондов азиатскими или ближневосточными.
Решение он видит в развороте внутренних источников «длинных» денег – средств пенсионных фондов и страховых компаний, которые сегодня практически не работают на рынке прямых инвестиций. «Инвестиции – это капитал, который де-факто навечно вкладывается в бизнес, а кредит нужно обслуживать и отдавать. При нынешней ставке это часто невозможно», – подчеркнул он.
С этим тезисом согласился и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. «Слишком высокая ключевая ставка приводит к тому, что вместо реальных инвестиций многие просто кладут деньги на депозит и могут ничего не делать», – отметил он.
Дмитриев добавил, что для стимулирования роста необходимо улучшать и условия для экспортеров, а желаемое будущее назвал не «импортозамещением», а «импортосовмещением». По его словам, РФПИ уже доказал, что можно успешно совмещать внутренние и внешние источники: например, вместе с пенсионным фондом «Газфонда» и пятью суверенными фондами мира были реализованы инвестиции в дублер Кутузовского проспекта. «Нужен именно акционерный капитал, и его надо в разы наращивать в России», – подчеркнул он.
Партнерство и синергия
В новых условиях принципиально важным стало укрепление Россией партнерских связей с дружественными государствами, отметил Новак. Это хорошо видно на примере стран ЕАЭС. Первый заместитель председателя кабинета министров Киргизии Данияр Амангельдиев рассказал, что за 2021-2025 гг. товарооборот республики с Россией вырос на 70%, а доля российского направления достигла 25% от всей внешней торговли страны.
При этом Киргизия, по его словам, не намерена оставаться просто транзитной зоной. «Мы реализуем крупные инфраструктурные проекты, включая железную дорогу Китай – Кыргызстан – Узбекистан, развиваем гидроэнергетику с участием российских компаний», – рассказал Амангельдиев, подчеркнув, что взаимодействие в рамках ЕАЭС создает для этого дополнительные конкурентные преимущества.
Председатель China Chengtong International Бохуэй Сунь, в свою очередь, изложил три принципа, по которым сегодня работает китайский бизнес на российском направлении: более высокий уровень открытости, глубокая интеграция и качественное развитие. «Если раньше китайские бренды выходили на рынок через торговлю и концентрировались в традиционных отраслях, то сейчас это все более технологичные и инновационные продукты», – отметил он. По словам Суня, китайские предприятия активно интересуются инвестициями в российские регионы – от Москвы и Петербурга до Самары и Пензы.
Региональная логистика
Не менее важно и межрегиональное сотрудничество, которое уже превратилось из дополнительного фактора роста в самостоятельный феномен, отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Мы каждый год собираем бизнес-делегации и выезжаем в Казахстан, Беларусь, Китай, Узбекистан, Киргизию. Во многих странах открыли павильоны Челябинской области – это площадки, где представители нашего малого и среднего бизнеса ведут переговоры», – объяснил он.
Регион также модернизирует пункт пропуска на границе с Казахстаном до 36 полос, что увеличит трафик грузовиков в пять раз, и развивает собственный транспортно-логистический центр. Кроме того, Челябинск делает ставку на роботизацию и креативные индустрии, а местные университеты открывают филиалы в дружественных странах – все это, по словам Текслера, важный инструмент долгосрочного закрепления на рынках.
Другой взгляд на экспансию на внешние рынки представила руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Она категорически отказалась от термина «экспорт образования» применительно к проектам «Сириуса» в Казахстане. «Экспорт – это когда ты продаешь готовый продукт. А мы строим совместную среду, где казахстанские дети решают казахстанские задачи с российской методологией выявления таланта», – объяснила Шмелева. Для реализации проекта в Астане создано некоммерческое акционерное общество с участием «Сириуса», частного инвестора и министерства просвещения Казахстана. Это, по ее мнению, необходимо рассматривать как проявление новой экономической реальности, в которой страны конкурируют не только за рынки и ресурсы, но и за «модель воспроизводства интеллектуального капитала».
Экспортную модель нового типа формирует и российский продовольственный сектор. Председатель совета директоров «Логики молока» Руслан Алисултанов, чья компания поставляет продукцию в 12 стран, включая Китай, ОАЭ и государства Центральной Азии, рассказал, что сегодня логистика – не главный барьер. «Современная экспортная модель – это не всегда физический вывоз продукта. Это производственная кооперация в виде локальных заводов и совместных проектов с партнерами», – заявил он. По словам спикера, это позволяет закрепиться на рынках, быть ближе к потребителю и избежать логистических рисков. Именно по такому принципу компания начинает строить производства в странах СНГ.
При этом Алисултанов подчеркнул необходимость системной господдержки. Так, созданный по инициативе бизнеса в рамках «Союзмолоко» профильный комитет уже консолидирует позиции отрасли, а в РСПП готовят единую базу ветеринарных и нормативных требований зарубежных стран.
Цифровой суверенитет и окна возможностей
Существенную роль в адаптации России к условиям нового миропорядка играют представители платформенной экономики, которые сами задают тренды, заявила основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким. «Россия – одна из немногих стран, кто имеет суверенитет в этом направлении. Речь и про поисковые системы, и про соцсети, и про такси, и про маркетплейсы», – подчеркнула Ким. По ее мнению, у России свой, собственный путь, отличающийся от американского и китайского.
Новак, в свою очередь, отметил, что общая доля товаров и услуг, реализуемых через цифровые платформы, составляет 8,5% ВВП, а в прошлом году этот показатель был на уровне 5%. Вице-премьер отметил, что платформенные технологии внедряются уже не только в ритейле, но и в промышленности, образовании, здравоохранении, сельском хозяйстве, и их развитие является одним из приоритетов правительства.
В завершении сессии выступил главный экономист ВЭБ.РФ, научный руководитель доклада «Будущее миропорядка: между столкновением и сотрудничеством» Андрей Клепач. Он призвал сосредоточиться не на рисках, а на «окнах возможностей» и перечислил направления, по которым Россия способна предлагать миру «созидательную» повестку: дешевая и доступная энергия как база для ИИ, продовольствие и аграрные технологии, а также высокотехнологичные и цифровые решения, по которым у страны есть интересные наработки. «Мы экспортируем капитала больше, чем приходит к нам. Мы можем и должны инвестировать в свою страну, но мы можем и предлагать свои инициативы миру. Мы намного больше, чем это кажется по нашему ВВП», – заключил Клепач.