Новые комбинации роста: бизнес назвал слагаемые следующего экономического цикла

Новые комбинации роста: бизнес назвал слагаемые следующего экономического циклаКак компании РФ адаптировались к санкциям, с какими барьерами внутреннего рынка столкнулись и где ищут новые точки роста
Российский бизнес в целом адаптировался к санкционным ограничениям, и основными барьерами для дальнейшего развития компании все чаще называют внутренние факторы. В этих условиях бизнес пересматривает стратегии и ищет источники роста. Какие идеи бизнеса способны дать импульс новому инвестиционному циклу и какие условия необходимы для дальнейшего развития экономики, обсудили участники сессии «Драйверы роста: большие идеи от практиков бизнеса», состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).
Драйверы и ограничения
Подготовленный деловым изданием «Ведомости» и фондом «Росконгресс» второй глобальный доклад «Будущее миропорядка: между столкновением и сотрудничеством», представленный 1 июня в преддверии ПМЭФ-2026, задал рамку для последующей дискуссии на форуме. Сессия развила поднятые в исследовании темы. Ключевым обсуждаемым вопросом стал анализ изменений в поведении отечественного бизнеса, отметил генеральный директор издания «Ведомости», модератор дискуссии Игнатий Павлов.
Он также представил результаты опроса о драйверах, ограничениях и приоритетах, которые сегодня фиксируют российские предприниматели. Главными двигателями следующего экономического цикла бизнес считает масштабное внедрение технологий и новую промышленную политику с отраслевой поддержкой. Наибольший потенциал прироста эффективности и стоимости респонденты видят в автоматизации, глубокой переработке сырья и искусственном интеллекте (ИИ).
При этом роль крупного бизнеса в формировании новой модели роста, согласно опросу, выходит далеко за рамки собственного развития: предпринимательское сообщество ожидает от лидеров отраслей, что те выступят якорными инвесторами в инфраструктуру и технологии, создавая экосистему возможностей для малых и средних компаний. Что же касается ограничений, то здесь ответы сконцентрировались вокруг двух взаимосвязанных проблем: стоимости капитала и сжатия потребительского спроса. Именно эти факторы, как показал опрос, сегодня сильнее всего сдерживают инвестиционную активность, подчеркнул Павлов.
Председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов, в свою очередь, описал ситуацию в металлургии. По его словам, спрос на сталь, который традиционно служит индикатором инвестиционной активности в экономике, снижается три года подряд: в прошлом году падение составило около 14%, за первые четыре месяца 2026 г. – еще 13%. «Это индикатор того, что в целом объем инвестиций в стране падает», – констатировал он.
Реакция «Северстали» вынужденная: месяц назад совет директоров принял решение сократить инвестиционную программу 2026 г. на 24%. В абсолютных цифрах она остается внушительной – 147 млрд руб., но тренд, по словам Мордашова, будет усугубляться: на 2027 г. компания закладывает гораздо более существенное снижение. Причина в том, что бизнес вошел в зону отрицательного денежного потока и начал наращивать долг.
Но главный риск, подчеркнул Мордашов, даже не в текущих финансовых показателях, а в долгосрочных последствиях инвестиционной паузы. Речь идет о технологическом отставании – причем не только в традиционных отраслях, но и в сфере ИИ и информационных технологий (ИТ) в целом. Сославшись на данные озвученного на деловом завтраке «Сбера» опроса, он отметил показательный сдвиг в восприятии бизнесом ключевых угроз. Санкции, которые еще недавно доминировали в списке главных препятствий для развития бизнеса, опустились на пятое место. На первых позициях оказались доступность кредита и налоги.
По словам Мордашова, российские предприниматели не хотят «сидеть в окопе и пережидать». «Реакция бизнеса на кризис, связанный с санкциями, это прекрасно иллюстрирует. Мы пережили санкции», – сказал он.
В числе первоочередных мер он назвал донастройку бюджетного правила, которое, по его мнению, искажает курс рубля, а также ревизию январских налоговых изменений для малого и среднего бизнеса – их эффект, полагает Мордашов, оказался гораздо более существенным, чем предполагалось, и уже толкает предпринимателей либо к закрытию, либо к уходу в тень.
Инвентаризация точек роста
Иной угол зрения на проблему предложил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Выступая в том числе как председатель Координационного совета Института экономики роста им. Столыпина, он подтвердил, что бизнес после 2022 г. решил проблему адаптации к санкциям – наращивал инвестиции, находил пути для проведения платежей, возвращал экспорт и импорт почти на прежние позиции. Однако дальнейший рост, считает эксперт, уперся во внутренние экономические решения. На первом месте среди проблем, которые фиксирует Столыпинский клуб, – высокая ставка, налоги и крепкий рубль, действующие одновременно.
При этом Титов убежден: ресурсы для запуска нового инвестиционного цикла в экономике есть. Он напомнил, что уровень монетизации российской экономики – отношение денежной массы к ВВП – остается одним из самых низких в мире. Кроме того, валютные резервы страны, по его данным, достигают почти $749 млрд. Часть этих средств, считает Титов, можно было бы направить на фондирование импорта оборудования для модернизации с минимальным инфляционным эффектом.
По мнению Титова, необходимо провести инвентаризацию реально работающих точек роста: секторов и компаний, которые уже демонстрируют эффективность и имеют перспективы выхода на внешние рынки. «Там, где уже существуют бизнес-структуры с высокой эффективностью и экспортным потенциалом, туда и надо направлять основную поддержку», – пояснил Титов.
Эту мысль поддержал и генеральный директор «Газстройпрома» Николай Ткаченко. «Мы живем сегодня в экономике ограничений, и вопрос в том, куда эти ограниченные ресурсы вкладывать, чтобы получить максимальную предельную ценность каждого рубля», – отметил он.
Конкретный пример такой отдачи привела генеральный директор «Объединенной вагонной компании» Ирина Ольховская. Транспортное машиностроение, по ее словам, – это отрасль, где экономический эффект легко просчитывается математически. Созданный в кооперации с «Северсталью» инновационный вагон второго поколения грузоподъемностью 77 тонн – на две тонны больше предшественника – способен существенно увеличить провозную способность железных дорог без многомиллиардных вложений в новую инфраструктуру. «На Восточном полигоне вместо 180 млн т можно будет провозить 262 млн, на Юге – прирост на 65 млн т», – объяснила Ольховская. Она назвала такую кооперацию «кирпичиками, из которых складывается технологическое лидерство», и добавила: «Техлидерство не приходит само – оно собирается из конкретных вещей».
Технологии, спрос и гибкий подход к труду
Важную роль в развитии отечественного бизнеса играет технологический экспорт, отметил генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский. Он также описал траекторию, при которой такой экспорт становится драйвером независимо от конъюнктуры сырьевых рынков. Компания исторически торгует интеллектуальной собственностью, а не физическим товаром, и сегодня масштабирует этот подход: в частности, ведет переговоры с Индией и Саудовской Аравией о локализации производства оборудования под российский софт, что позволяет обходить таможенные барьеры.
Отдельный вектор, по словам Касперского, – это создание кибериммунных систем, которые призваны не только защитить критическую инфраструктуру, но и снизить нагрузку на бюджеты информационной безопасности. «Наша цель – перевести критическую инфраструктуру и промышленность на системы, которые практически невозможно взломать», – заявил спикер.
Иной ракурс предложил предприниматель и девелопер Эмин Агаларов, сместив фокус на потребительский спрос. Его ресторанный бизнес, насчитывающий около 50 заведений в Москве и области, подает тревожные сигналы: в этом году 48 точек работают «в ноль или в минус». Агаларов привел и другой индикатор: на Малой Бронной, «самой трендовой ресторанной улице» столицы, за последние полгода закрылось около 20 заведений. В то же время фитнес-индустрия растет, открываются новые клубы. По мнению Агаларова, спрос можно создавать. «Надо находить талантливых стартаперов, которые уже показывают рост, и вливаться туда силами и ресурсами», – резюмировал предприниматель.
Один из ключевых современных вызовов – это кадровый голод, считает управляющий партнер по поддержке бизнеса «Авито» Сергей Пивень. Решение, по его мнению, лежит в плоскости платформенной занятости. Данные платформы показывают устойчивый запрос на гибкость: вакансии с удобным графиком привлекают вдвое больше соискателей, а посменная оплата увеличивает отклик в 12 раз. Это позволяет бизнесу закрывать пиковые нагрузки (например, в ритейле), не изымая трудовые ресурсы из других отраслей. Кроме того, «Авито» фиксирует двукратный рост числа предпринимателей на платформе за год. «Для нас это колыбель предпринимательства. Люди начинают бизнес с самого легкого входа, а потом масштабируются», – подчеркнул Пивень.