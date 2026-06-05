Новые комбинации роста: бизнес назвал слагаемые следующего экономического цикла

Но главный риск, подчеркнул Мордашов, даже не в текущих финансовых показателях, а в долгосрочных последствиях инвестиционной паузы. Речь идет о технологическом отставании – причем не только в традиционных отраслях, но и в сфере ИИ и информационных технологий (ИТ) в целом. Сославшись на данные озвученного на деловом завтраке «Сбера» опроса, он отметил показательный сдвиг в восприятии бизнесом ключевых угроз. Санкции, которые еще недавно доминировали в списке главных препятствий для развития бизнеса, опустились на пятое место. На первых позициях оказались доступность кредита и налоги.