Бадар Аль Хадрами: «До конца года цены на нефть вряд ли упадут ниже $80»

– Я не думаю, что острая фаза конфликта продлится долго, но полагаю, что в этом регионе еще долго будет некое промежуточное состояние – без открытой войны и без зафиксированного мира. Возникшая напряженность в ближайшее время не будет устранена – особенно что касается отношений стран Персидского залива и Ирана. Несмотря на то что первоначально конфликт был именно между Израилем и Ираном, последний инициировал напряженность и с другими странами. Теперь каждый пересмотрит свои отношения с союзниками. Думаю, что страны Персидского залива осознали, что они не могут полагаться на одного союзника, т. е. только на Запад, и им нужны союзники на Востоке, нужна Россия, нужно обеспечить себе возможность выбора.