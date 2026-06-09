Бадар Аль Хадрами: «До конца года цены на нефть вряд ли упадут ниже $80»

«До конца года цены на нефть вряд ли упадут ниже $80»Оманский эксперт рассказал о перспективах завершения конфликта, борьбе за ресурсы и инвестиционных рисках
Инвестор, технологический интегратор в странах GCC, Великобритании и США, эксперт в области нефтегазовой диагностики и управляющий партнер TGT Diagnostics из Омана Бадар Аль Хадрами более 10 лет работал с российскими компаниями. Сегодня он консультирует инвесторов, приходящих на рынок Омана, и рассматривает мировую турбулентность с акцентом на эскалацию на Ближнем Востоке. В рамках специального проекта «Ведомостей» «Глобальные идеи 2026» он рассказал о перспективах завершения конфликта, борьбе за власть и ресурсы, инвестиционных рисках и значении ИИ для мировых держав.
– Текущая напряженная геополитическая ситуация и перестройка энергетической инфраструктуры приведут к формированию нескольких центров силы. Мир больше не будет сконцентрирован вокруг одного политического и экономического центра, а разделится на несколько альянсов. И если раньше абсолютным центром были США, то сейчас Китай становится вторым центром, очень устойчивым и очень значимым игроком.
– Китай сам по себе уже экономический лидер. И я думаю, что на месте США и некоторых других стран я бы сделал все, чтобы остановить сближение этих двух стран, поскольку, если они объединятся, это точно будет доминантная сила.
Что касается энергетики. Китай серьезно развивается в направлении альтернативных источников энергии и снижения доли углеводородов в структуре экономики – в отличие от многих других стран, тех же США, где, к примеру, сегодня приостановлены все процессы по снижению доли традиционных углеводородов.
Еще один актуальный тренд звучит как «глобальная неопределенность». Мы живем в условиях, когда невозможно предсказать следующий шаг США, и это делает рынок очень волатильным, а главное последствие уже принятых решений – разгон инфляции. Вероятно, сбудутся и предсказания о приближающейся рецессии в мировой экономике как итог конфликта на Ближнем Востоке. Это будет странная комбинация: цены на нефть будут высокими, но экономики будут в рецессии. До конца этого года, я полагаю, цены на нефть не упадут ниже $80 за баррель.
– Мир в целом делает все возможное, чтобы снизить зависимость от нефти. Но все проекты по развитию альтернативной энергетики прежде всего закрывают пробел между необходимой энергией и доступной традиционной. Потребность в энергии продолжает расти, и развитие искусственного интеллекта только увеличит потребность в энергии. Поэтому я не думаю, что потребность в нефти сократится. Заменить ее другим видом энергии не так-то просто. Существует фундаментальная проблема, связанная со сложностью накопления энергии в батареях, и эта проблема до сих пор не решена. Вы можете получать энергию солнца, или тепла, или какую-то другую, но как ее накапливать и где хранить? Таким образом нефть и газ не потеряют своей эффективности и популярности.
– Я не думаю, что острая фаза конфликта продлится долго, но полагаю, что в этом регионе еще долго будет некое промежуточное состояние – без открытой войны и без зафиксированного мира. Возникшая напряженность в ближайшее время не будет устранена – особенно что касается отношений стран Персидского залива и Ирана. Несмотря на то что первоначально конфликт был именно между Израилем и Ираном, последний инициировал напряженность и с другими странами. Теперь каждый пересмотрит свои отношения с союзниками. Думаю, что страны Персидского залива осознали, что они не могут полагаться на одного союзника, т. е. только на Запад, и им нужны союзники на Востоке, нужна Россия, нужно обеспечить себе возможность выбора.
– Это вопрос на миллион долларов, на который у меня нет ответа . Но многие его ждут. Очевидно, что происходит децентрализация доллара, и это дополняется тем фактом, что за последний месяц страны Ближнего Востока потеряли часть средств на фоне эскалации, которые в лучшее время должны были пойти в виде инвестиций в том числе в экономику Запада. Теперь же страны Востока будут закрывать прежде всего свои финансовые потребности.
– Страна, превзошедшая остальные в части искусственного интеллекта, однозначно будет иметь преимущество. И здесь вновь у Китая есть все шансы. Но, насколько я понимаю, Китай старается фокусировать технологии ИИ на каждом отдельном секторе экономики, в то время как США хотят глобального доминирования. Если посмотреть, то ИИ – это новый доллар. Данные и интеллектуальный анализ данных сами по себе становятся валютой. Помимо того что ИИ изменит страновую экономику, он может начать использоваться странами для выработки своей политической стратегии. ИИ пытаются применить для предсказания исхода конфликтов, для формирования экономических планов, и все это усложнит правила международной политики и экономики.
Что касается рынка труда... Какие-то секторы экономики могут пострадать от давления искусственного интеллекта, но глобально ИИ не сможет заменить людей. Такие страны, как Финляндия или Швеция, где население очень ограниченно, наоборот, только выиграют от роботизации и ИИ-технологий.
– Точно – нефтяной сектор, газ, энергетика в целом и ИИ.