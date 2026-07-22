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Главная / Глобальные идеи / Интервью /

Бен Герцель: «Безработица и голод – не самый пессимистичный прогноз развития ИИ»

Футуролог о том, какой искусственный интеллект нужен миру и кто должен его развивать
Юния Алеева
Ирина Меркель
Patricia de Melo Moreira / AFP
Patricia de Melo Moreira / AFP

Борьбу стран за лидерство в области искусственного интеллекта (ИИ), страновую конкуренцию разработок, команд и доступных мощностей американский ученый и футуролог с докторской степенью по математике Университета Темпл Бен Герцель видит «олигополией данных и вычислительной мощности ИИ». По его мнению, прорыв в области ИИ даст не конкуренция, а объединение – как специалистов, так и серверов по всему миру. Его компания – SingularityNET – называет своей целью создание «децентрализованного, демократичного, инклюзивного и полезного ИИ». Герцель продолжает мысли футурологов, размышляющих о технологической сингулярности – гипотетической точке будущего, когда технологическое развитие значительно изменит человечество, а сами технологии достигнут превосходства над человеком, выйдя из-под его контроля. В культуре технологическая сингулярность, как правило, изображается в виде депрессивного и весьма опасного для людей будущего, но, по мнению американского математика, позитивные сценарии вполне возможны. В интервью «Ведомостям» в рамках фестиваля «Т-двор» Герцель рассказал, когда зародится AGI (Artificial General Intelligence, общий искусственный интеллект), как ИИ изменит экономику стран и каким будет технологический облик ближайшего будущего.

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