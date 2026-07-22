Ненефтяная игла

Ненефтяная иглаЕС и Китай стали главными поставщиками низкоэмиссионных технологий, создав новую зависимость у своих покупателей
До недавних пор климатическая повестка была одной из доминант глобальной политики, по критерию медийности превосходя многие актуальные проблемы международных отношений, а по объемам финансовых потоков (более $1 трлн в год) соперничая с другими сферами мировой экономики. Однако геополитические и геоэкономические события новейшего времени, особенно последних 1–2 лет, серьезно пошатнули ряд столпов, на которые опирается международная климатическая повестка.
Прежде всего резкий отход от нее одного из главных мировых игроков, США, – точнее, администрации президента Дональда Трампа, занявшей жесткую позицию в отношении декарбонизации экономики. Если на первом сроке президентства на международной арене это выражалось во временном и, по сути, формальном выходе страны из Парижского соглашения, то пять лет спустя к уже реальному выходу из указанного соглашения добавилось прощание еще с 66 международными организациями, включая 31 структуру ООН, постановку на паузу взносов в ООН, для которой США является главным донором и под эгидой которой функционируют Рамочная конвенция об изменении климата (РКИК ООН) и Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК).