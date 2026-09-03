Защищенный транзит

Россия – одна из стран, которые серьезно влияют на трансформацию финансового ландшафта в мире, включая развитие инструментария трансграничных расчетов. Но при этом, разумеется, никто не говорит о том, что нужно создать изолированную, исключительно суверенную инфраструктуру международных платежей. Это нецелесообразно в силу самой природы трансграничных операций, объективно требующих сопряжения усилий широкого круга участников.