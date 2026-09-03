Защищенный транзит

Защищенный транзитРоссии нужно создавать не самую быструю, а наиболее надежную и эффективную по затратам платежную сеть
Россия – одна из стран, которые серьезно влияют на трансформацию финансового ландшафта в мире, включая развитие инструментария трансграничных расчетов. Но при этом, разумеется, никто не говорит о том, что нужно создать изолированную, исключительно суверенную инфраструктуру международных платежей. Это нецелесообразно в силу самой природы трансграничных операций, объективно требующих сопряжения усилий широкого круга участников.
Наиболее прагматичным вектором развития усилий России на этом направлении видится скорее глубокая кооперация с дружественными государствами, направленная на формирование многополярной расчетной архитектуры, устойчивой к внешнему давлению и санкционным рискам. Наглядным примером такого подхода служит интеграция российской Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) с иранской межбанковской системой SEPAM, что уже позволило кредитным организациям двух стран проводить транзакции напрямую, минуя западные расчетные центры.