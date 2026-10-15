Партнер, проверенный временем

Когда я размышляю о российско-намибийских отношениях, первое, что приходит на ум, – это их надежность. Наши страны являются многолетними партнерами не из-за конъюнктурных соображений, а в силу общей истории и искренней дружбы, которая проверена десятилетиями. Наши отношения зародились в трудные для Намибии времена – в шестидесятые годы, когда народ этой страны боролся с режимом апартеида за независимость. Помощь, оказанную Советским Союзом, и сегодня высоко ценят наши намибийские друзья, партнеры и товарищи. Мы ощущаем это не только в словах, звучащих в беседах или на партийных митингах, но и в солидарности, которую Намибия проявляет по отношению к нашей стране.