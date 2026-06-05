Дмитриев назвал ПМЭФ площадкой для диалога суверенных стран
Петербургский международный экономический форум стал площадкой для диалога суверенных государств – это принципиально отличает его от глобалистских площадок, таких как Давос, сказал специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев на сессии «Экономика нового миропорядка: структурная трансформация, вызовы и возможности».
«Происходит исторический перелом, где ряд стран теряют свои экономические позиции и растут новые технологии. Неслучайно мы говорим о том, что Петербургский экономический форум – это форум общения суверенных государств, которые хотят партнерства, – это абсолютно другая модель, чем то, что пропагандировалось всегда в Давосе, на других глобалистских форумах. Мы видим, что эта глобалистская повестка и глобалистские идеи просто потерпели крах», – сказал он.
Запад оказался в сложной ситуации в переломный момент, уверен он. Такие шаги, как разрешение бесконтрольной миграции или отказ от дешевых энергоносителей, уничтожают западную цивилизацию, считает Дмитриев. Это объясняет и агрессию в отношении России – непопулярные решения привели к падению рейтингов зарубежных политиков, а поддержать их можно через образ внешнего врага.
Деловое издание «Ведомости» совместно с фондом «Росконгресс» и ведущими представителями научного сообщества, институтов развития, бизнеса и аналитических центров страны подготовили в преддверии ПМЭФ-2026 второй глобальный доклад в рамках экспертного проекта «Будущее миропорядка: между столкновением и сотрудничеством». Доклад был презентован 1 июня. Сессия в рамках форума продолжила идеи и мысли, сформированные в докладе. Ключевой темой сессии стал анализ происходящей сегодня трансформации мировой экономики.
По мнению Кирилла Дмитриева, ключевая задача, которую нужно решать России в сложившихся условиях, – фокусироваться на экономическом росте и мотивировать к инвестициям.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходит с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге на площадке «Экспофорум». Главная тема – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему».