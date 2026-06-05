Дмитриев назвал ПМЭФ площадкой для диалога суверенных стран

«Происходит исторический перелом, где ряд стран теряют свои экономические позиции и растут новые технологии. Неслучайно мы говорим о том, что Петербургский экономический форум – это форум общения суверенных государств, которые хотят партнерства, – это абсолютно другая модель, чем то, что пропагандировалось всегда в Давосе, на других глобалистских форумах. Мы видим, что эта глобалистская повестка и глобалистские идеи просто потерпели крах», – сказал он.