Дмитриев: Россия может предоставить самую дешевую в мире энергию для ИИ

«У нас есть уникальные преимущества. Одно из них – Россия может быть самым дешевым источником энергии в мире для искусственного интеллекта. Если посмотреть на наши возможности, мы можем быть в три-четыре раза дешевле, чем другие источники», – сказал он, назвав это самым важным преимуществом.