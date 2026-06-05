Дмитриев: Россия может предоставить самую дешевую в мире энергию для ИИ
Россия может быть самым дешевым источником энергии в мире для развития искусственного интеллекта, предлагая энергию по цене в 3-4 раза дешевле альтернатив, сказал специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев на сессии «Экономика нового миропорядка: структурная трансформация, вызовы и возможности».
«У нас есть уникальные преимущества. Одно из них – Россия может быть самым дешевым источником энергии в мире для искусственного интеллекта. Если посмотреть на наши возможности, мы можем быть в три-четыре раза дешевле, чем другие источники», – сказал он, назвав это самым важным преимуществом.
У России есть и другое важное преимущество: партнерский подход, при котором страны готовы передавать технологии и привлекать зарубежных партнеров в расширение своего бизнеса, сказал он. В противовес сейчас мы видим эксплуатационный подход Запада, от которого устали страны Глобального Юга.
При этом в части развития российской экономики есть и ограничения – сегодня это слишком высокий курс рубля и слишком высокая ставка ЦБ.
Деловое издание «Ведомости» совместно с фондом «Росконгресс» и ведущими представителями научного сообщества, институтов развития, бизнеса и аналитических центров страны подготовили в преддверии ПМЭФ-2026 второй глобальный доклад в рамках экспертного проекта «Будущее миропорядка: между столкновением и сотрудничеством». Доклад был презентован 1 июня. Сессия в рамках форума продолжила идеи и мысли, сформированные в докладе. Ключевой темой сессии стал анализ происходящей сегодня трансформации мировой экономики.