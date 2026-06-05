Агаларов назвал падение посещаемости ресторанов важным экономическим индикатором
Ресторанный бизнес, который считается одним из маркеров потребительской уверенности, в последнее время подает тревожные сигналы, считает предприниматель Эмин Агаларов.
«Ресторан – это место, в которое мы ходим, когда у нас есть свободные ресурсы, посидеть с друзьями, возможно, выпить, иногда не смотрим на цены. Из 50 ресторанов в этом году у меня 48 работают в ноль или в минус, и лишь два – в плюс», – объяснил он на сессии «Драйверы роста: большие идеи от практиков бизнеса» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Генеральный директор делового издания «Ведомости» Игнатий Павлов выступил модератором сессии.
При классическом показателе в 20-25% маржинальности даже незначительное сокращение посещаемости существенно снижает прибыль. «Это индикатор того, что люди, которые ходили в рестораны три раза в неделю, теперь ходят, возможно, два раза в месяц», – объяснил предприниматель.
В качестве примера он привел Малую Бронную улицу, которую охарактеризовал как «самую трендовую ресторанную улицу» столицы. По словам Агаларова, за последние шесть месяцев там закрылось около 20 заведений. В таких условиях его заведения продолжают работать только благодаря финансовым вливаниям из других направлений бизнеса.
В свою очередь у фитнес-индустрии, по оценке спикера, «все хорошо»: россияне активно занимаются спортом, новые заведения открываются.
«Это потому что люди перестали пить», – пошутил Игнатий Павлов. Так он сделал отсылку к выступившему ранее на сессии специальному представителю президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, владельцу «Абрау-Дюрсо» Борису Титову.
Тот рассказал, что люди стали потреблять меньше алкоголя, и компания все больше смотрит в сторону создания безалкогольных альтернативных напитков.