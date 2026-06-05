Агаларов назвал падение посещаемости ресторанов важным экономическим индикатором

«Ресторан – это место, в которое мы ходим, когда у нас есть свободные ресурсы, посидеть с друзьями, возможно, выпить, иногда не смотрим на цены. Из 50 ресторанов в этом году у меня 48 работают в ноль или в минус, и лишь два – в плюс», – объяснил он на сессии «Драйверы роста: большие идеи от практиков бизнеса» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Генеральный директор делового издания «Ведомости» Игнатий Павлов выступил модератором сессии.