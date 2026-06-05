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Клепач: Россия может играть значительную роль в мировой экономике

Ведомости

Россия может играть значительную роль в мировой экономике, передавая экспертизу и ресурсы в таких отраслях как энергия, продовольствие, космос, hi-tech, финансовые инструменты. Эта созидательная роль – важный вклад в оздоровление экономики в целом, сказал на сессии «Экономика нового миропорядка: структурная трансформация, вызовы и возможности» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

Сессия на ПМЭФ продолжила темы, поднятые в докладе «Ведомостей» и фонда Росконгресс «Мир – 2026: между столкновением и сотрудничеством», подготовленном к Петербургскому международному экономическому форуму. Андрей Клепач выступил научным руководителем проекта.

На сессии он отметил, что доклад сосредоточен не на рисках, а на тех окнах возможностей, которые возникают сегодня в мире.

«Россия здесь, несмотря на то, что размер нашей экономики ограничен, может играть огромную роль ... мы можем и являемся кпупнейшим экспортером зерна, масличных. Можем давать миру дешевое доступное продовольствие и аграрные технологии»,  – напомнил он.

Эти созидательные инициативы в корне отличаются от тех действий – ограничительных, санкционных и даже военных,- которые применяют отдельные страны в этот период передела рынков.

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