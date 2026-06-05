Клепач: Россия может играть значительную роль в мировой экономике

Россия может играть значительную роль в мировой экономике, передавая экспертизу и ресурсы в таких отраслях как энергия, продовольствие, космос, hi-tech, финансовые инструменты. Эта созидательная роль – важный вклад в оздоровление экономики в целом, сказал на сессии «Экономика нового миропорядка: структурная трансформация, вызовы и возможности» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач.