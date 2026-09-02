Эксперты предложили новую модель партнерства для Глобального Юга
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых платформ поставило страны Глобального Юга перед дилеммой: создавать собственные технологические экосистемы с нуля с существенными затратами либо интегрироваться в западные решения с риском потерять контроль над данными и суверенитетом. Государствам группы необходим третий путь – федеративная модель технологического сотрудничества по принципу распределенного реестра, в рамках которой каждая страна сохраняет контроль над критическими узлами, но все партнеры объединяют мощности и стандарты. К такому выводу пришли участники сессии «Цифровой суверенитет Глобального Юга: новые возможности партнерства», прошедшей на Восточном экономическом форуме.
Генеральный директор делового издания «Ведомости» Игнатий Павлов выступил за построение общей цифровой и медийной среды по аналогии с блокчейном, где единый фреймворк позволяет локальным редакциям создавать гиперлокальный контент, оставаясь в общем культурном и экономическом поле. Спикер подчеркнул, что доверие к медиа в странах Глобального Юга остается высоким: в Китае – 80%, в ОАЭ – 74%, тогда как в США – только 44%.
«Если мы говорим про интересный продукт, то он должен создаваться локальными редакциями под единой рамкой», – пояснил Павлов. В качестве первоочередных шагов он назвал гармонизацию правил цифровой идентичности, копирайта, лицензирования и трансграничных платежей, а также создание платформы для обмена информацией об инвестиционных льготах и рыночных нишах.
В свою очередь генеральный директор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов перенес этот принцип в вычислительную плоскость. Он обратил внимание, что 70% мощностей искусственного интеллекта (ИИ) контролируются пятью западными технологическими гигантами и у большинства стран Глобального Юга нет ресурсов для создания собственных аналогов. Однако у государств группы, по его словам, есть три ключевых актива: энергоресурсы, редкоземельные металлы и уникальные датасеты (наборы данных для анализа, обработки или обучения моделей. – «Ведомости»).
Арапов предложил модель «федерации национальных вычислительных мощностей» с общим рынком резервов и фондом инфраструктуры, где страны вкладывают ресурсы и получают пропорциональный доступ, а данные остаются внутри юрисдикции. «Модель приезжает к данным, а не данные уезжают к модели», – пояснил он. В качестве измеримого результата на ближайшие 12 месяцев он назвал объединение не менее 100 000 GPU-часов и создание трех совместных ИИ-моделей в сферах климата, медицины и промышленности.
Как избежать неоколониальных ловушек
В то же время участники дискуссии подчеркнули, что любая кооперация не должна подменять собой национальный контроль над критическими элементами цифровой инфраструктуры.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла от иллюзии «бесплатного сыра», когда западные страны предлагают развивающимся государствам готовые цифровые системы – иногда даже с оборудованием и бесплатным доступом. «Как только эти системы будут установлены, страна попадает под зависимость и контроль, начинается сбор чувствительных данных, в частности персональных, и их обработка», – подчеркнула она.
Захарова напомнила, что следующим этапом становится платное обновление и кредиты, что, по ее словам, является классическим инструментом неоколониализма. В качестве примера она привела Украину 1990–2000-х гг., где под покровом использования национальной символики происходило разрушение идентичности. По ее мнению, сотрудничество должно строиться на равноправной основе, иначе зависимость распространится на образование, здравоохранение и системы безопасности, а контроль над критической инфраструктурой будет утерян безвозвратно.
Схожую позицию высказал председатель Вьетнамской интернет-ассоциации Ву Хоанг Лиен. Он поддержал необходимость национального контроля, заявив, что государство должно сохранять за собой облачную инфраструктуру и обеспечивать ценность контента, а не только количество пользователей.
«Сейчас во Вьетнаме уже существует хорошая цифровая инфраструктура, но мы должны сделать так, чтобы цифровые технологии отвечали потребностям конечного пользователя», – отметил он. При этом эксперт подчеркнул, что Вьетнам, будучи страной-потребителем, стремится к трансформации и развитию собственных технологических индустрий, однако не может игнорировать международное сотрудничество, если оно строится на взаимной выгоде.
Для чего нужны общие регуляторные рамки
Другой серьезной преградой на пути к объединению, по мнению экспертов, остается внутренняя разобщенность стран Глобального Юга. Видеоблогер из КНР Ван Сяо заявил, что главная проблема – не отсутствие технологий, а именно фрагментация. Он отметил, что западные игроки последовательно реализуют принцип «разделяй и властвуй», навязывая каждой стране стереотипный образ через свои платформы. «Если они могут вас разделить, то каждый фрагмент они могут отравить своим типичным, стереотипным имиджем», – заявил он.
Эту мысль дополнил председатель Международного форума по вопросам ответственности в сфере ИИ Паван Дуггал, обратив внимание на феномен «алгоритмического колониализма»: по его убеждению, технологические гиганты существенно влияют на ситуацию в странах, которые используют их продукты. «Кроме того, мы не должны импортировать нормы технологических компаний, потому что это приводит к когнитивному колониализму. На наше мышление влияют системы искусственного интеллекта», – заявил он.
Дуггал предложил внедрить общую систему аудита, при которой проверка, проведенная в одной стране Глобального Юга, автоматически признавалась бы другими, а также создать сеть регуляторов и общий пул экспертов для оперативного обмена информацией о нарушениях. «Нам не нужно идеальное соглашение всех стран, важно, чтобы регуляторы были на одной странице», – резюмировал он. Таким образом, по его мнению, можно выработать общие стандарты ответственности, не дожидаясь идеальных законов, и начать защищать умы граждан от негативного влияния алгоритмов уже сегодня.