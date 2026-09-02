Эксперты предложили новую модель партнерства для Глобального Юга

Дуггал предложил внедрить общую систему аудита, при которой проверка, проведенная в одной стране Глобального Юга, автоматически признавалась бы другими, а также создать сеть регуляторов и общий пул экспертов для оперативного обмена информацией о нарушениях. «Нам не нужно идеальное соглашение всех стран, важно, чтобы регуляторы были на одной странице», – резюмировал он. Таким образом, по его мнению, можно выработать общие стандарты ответственности, не дожидаясь идеальных законов, и начать защищать умы граждан от негативного влияния алгоритмов уже сегодня.