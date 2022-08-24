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Российский фондовый рынок растет четвертый торговый день подряд

У инвесторов все больше ясности относительно их заблокированных активов и оптимизма
Екатерина Литова Михаил Кузнецов
Фондовый рынок растет четвертую торговую сессию подряд: у инвесторов появляется все больше ясности относительно их заблокированных активов / Максим Стулов / Ведомости

Российский рынок акций завершил торги 23 августа ростом: индекс Мосбиржи увеличился на 1,43% (2260 пунктов), его долларовый аналог РТС – на 1,39% (1190,16 пункта). Доллар торговался ниже 60 руб. и к концу дня закрепился на отметке 59,8 руб., при этом евро стоил меньше американской валюты – 59,5 руб. Рынок начал восстанавливаться 18 августа, за это время индекс Мосбиржи вырос уже на 3,2%, РТС прибавил 4,7%, следует из данных площадки. Сейчас индексы находятся на максимумах конца июня.

Котировки нефти марки Brent прибавляли 3,4% до $99,80/барр. к вечеру, отскочив от локального минимума $92 17 августа. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что в перспективе ОПЕК+ может рассмотреть снижение добычи нефти.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных