Российский фондовый рынок растет четвертый торговый день подряд

Российский рынок акций завершил торги 23 августа ростом: индекс Мосбиржи увеличился на 1,43% (2260 пунктов), его долларовый аналог РТС – на 1,39% (1190,16 пункта). Доллар торговался ниже 60 руб. и к концу дня закрепился на отметке 59,8 руб., при этом евро стоил меньше американской валюты – 59,5 руб. Рынок начал восстанавливаться 18 августа, за это время индекс Мосбиржи вырос уже на 3,2%, РТС прибавил 4,7%, следует из данных площадки. Сейчас индексы находятся на максимумах конца июня.