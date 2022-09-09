Мосбиржа открывает нерезидентам доступ к акциям

Нерезиденты не смогут совершать операции с акциями, которые упоминаются в п. 2 указа президента № 520 от 5 августа. Это бумаги стратегических предприятий России и их дочерних обществ, пользователей недр, а также российских банков и компаний ТЭКа. Владимир Путин также ввел запрет, касающийся нефтегазового проекта «Сахалин-1»: нельзя проводить сделки с долями участников соглашения о разделе продукции по проекту. По предварительным данным Мосбиржи, это такие компании, как «Аэрофлот», ФСК ЕЭС, «Алроса», «Газпром», ВТБ, «Роснефть», «Транснефть».