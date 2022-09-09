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Мосбиржа открывает нерезидентам доступ к акциям

Они не обвалят рынок, но повлияют на волатильность и ликвидность
Инга Сангалова
Евгений Разумный / Ведомости

Мосбиржа с 12 сентября предоставит доступ к торгам акциями нерезидентам дружественных стран, а также нерезидентам недружественных стран, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. Они также смогут совершать сделки репо/репо с ЦК с акциями и облигациями, сообщает биржа.

Нерезиденты не смогут совершать операции с акциями, которые упоминаются в п. 2 указа президента № 520 от 5 августа. Это бумаги стратегических предприятий России и их дочерних обществ, пользователей недр, а также российских банков и компаний ТЭКа. Владимир Путин также ввел запрет, касающийся нефтегазового проекта «Сахалин-1»: нельзя проводить сделки с долями участников соглашения о разделе продукции по проекту. По предварительным данным Мосбиржи, это такие компании, как «Аэрофлот», ФСК ЕЭС, «Алроса», «Газпром», ВТБ, «Роснефть», «Транснефть».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных