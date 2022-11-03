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Продажи «Самолета» растут – какие перспективы у акций девелопера

Стабильный бизнес компании может позволить бумагам вырасти в цене на 30–47%, но риски высоки
Инга Сангалова
Результаты «Самолета» превзошли ожидания, поскольку девелопер продемонстрировал более стремительный рост продаж и в денежном, и в натуральном выражении, чем предполагалось из-за замедления российского рынка недвижимости / Максим Стулов / Ведомости

Один из ведущих российских девелоперов – ГК «Самолет» – показал сильные операционные результаты за III квартал и девять месяцев 2022 г. Компания значительно нарастила объемы продаж недвижимости и почти удвоила денежные поступления, запустила собственный цифровой банк и ЗПИФы.

Результаты превзошли ожидания аналитиков, но не удовлетворили инвесторов: в начале утренней сессии акции просели более чем на 2%, но сумели к концу дня отыграть часть потерь и закрыть сессию в минусе на 1,4% (2502,5 руб.). С начала года акции «Самолета» подешевели почти вдвое – на 48,4%. Они упали сильнее, чем все остальные бумаги публичных девелоперов: акции ПИК снизились за это же время на 44,5%, «Эталона» – на 39,4%, бумаги ЛСР – на 18,4%, ГК «Инград» – на 14,2%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных