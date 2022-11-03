Продажи «Самолета» растут – какие перспективы у акций девелопера

Результаты превзошли ожидания аналитиков, но не удовлетворили инвесторов: в начале утренней сессии акции просели более чем на 2%, но сумели к концу дня отыграть часть потерь и закрыть сессию в минусе на 1,4% (2502,5 руб.). С начала года акции «Самолета» подешевели почти вдвое – на 48,4%. Они упали сильнее, чем все остальные бумаги публичных девелоперов: акции ПИК снизились за это же время на 44,5%, «Эталона» – на 39,4%, бумаги ЛСР – на 18,4%, ГК «Инград» – на 14,2%.