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Риски сезонности и ужесточения регулирования станут для Whoosh ключевыми

Но у компании при текущих темпах роста бизнеса есть шансы на успешное IPO
Екатерина Литова Михаил Кузнецов
Быстрый рост бизнеса отражается в динамике выручки / Максим Стулов / Ведомости

Крупнейший российский оператор аренды электросамокатов Whoosh планирует провести IPO. Сроки сделки и параметры предложения компания не раскрывает – только то, что размещение пройдет «в зависимости от рыночной конъюнктуры». Планируется как допэмиссия бумаг, так и продажа части своих долей нынешними владельцами, сообщила компания 28 ноября. При этом акционеры (крупнейший с долей в 44,7% – основатель и гендиректор Дмитрий Чуйко) сохранят значительную долю в Whoosh и продолжат управлять ею.

Привлеченные средства Whoosh планирует использовать на финансирование деятельности, в том числе на расширение парка электросамокатов и экспансию в регионы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных