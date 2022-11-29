Риски сезонности и ужесточения регулирования станут для Whoosh ключевыми

Риски сезонности и ужесточения регулирования станут для Whoosh ключевымиНо у компании при текущих темпах роста бизнеса есть шансы на успешное IPO
Крупнейший российский оператор аренды электросамокатов Whoosh планирует провести IPO. Сроки сделки и параметры предложения компания не раскрывает – только то, что размещение пройдет «в зависимости от рыночной конъюнктуры». Планируется как допэмиссия бумаг, так и продажа части своих долей нынешними владельцами, сообщила компания 28 ноября. При этом акционеры (крупнейший с долей в 44,7% – основатель и гендиректор Дмитрий Чуйко) сохранят значительную долю в Whoosh и продолжат управлять ею.
Привлеченные средства Whoosh планирует использовать на финансирование деятельности, в том числе на расширение парка электросамокатов и экспансию в регионы.
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