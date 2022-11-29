Риски сезонности и ужесточения регулирования станут для Whoosh ключевыми

Крупнейший российский оператор аренды электросамокатов Whoosh планирует провести IPO. Сроки сделки и параметры предложения компания не раскрывает – только то, что размещение пройдет «в зависимости от рыночной конъюнктуры». Планируется как допэмиссия бумаг, так и продажа части своих долей нынешними владельцами, сообщила компания 28 ноября. При этом акционеры (крупнейший с долей в 44,7% – основатель и гендиректор Дмитрий Чуйко) сохранят значительную долю в Whoosh и продолжат управлять ею.