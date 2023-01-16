На каких волатильных акциях инвесторы могут заработать в 2023 году

Четыре бумаги из индекса Мосбиржи – Ozon, TCS Group, Polymetal и VK – в 2022 г. стали самыми волатильными, т. е. теми, на которых трейдеры могут больше всего заработать в периоды резкого взлета и падения, подсчитали эксперты «БКС мир инвестиций». Еще одной такой ликвидной и одновременно волатильной бумагой стала HeadHunter, но ее исключили из индекса Мосбиржи в августе 2022 г.