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На каких волатильных акциях инвесторы могут заработать в 2023 году

Аналитики выделяют пять бумаг, но активная торговля новичкам не подходит
Инга Сангалова
Евгений Разумный / Ведомости

Четыре бумаги из индекса Мосбиржи – Ozon, TCS Group, Polymetal и VK – в 2022 г. стали самыми волатильными, т. е. теми, на которых трейдеры могут больше всего заработать в периоды резкого взлета и падения, подсчитали эксперты «БКС мир инвестиций». Еще одной такой ликвидной и одновременно волатильной бумагой стала HeadHunter, но ее исключили из индекса Мосбиржи в августе 2022 г.

Средняя ежемесячная волатильность (отклонение от средней цены) всех пяти бумаг превышает 20%, тогда как у индекса Мосбиржи этот показатель за прошедший год составил 8,8%. Все бумаги принадлежат российским компаниям с международной пропиской, что усилило их турбулентность на фоне санкционных ограничений прав акционеров, отмечается в обзоре БКС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных