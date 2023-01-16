На каких волатильных акциях инвесторы могут заработать в 2023 году

На каких волатильных акциях инвесторы могут заработать в 2023 годуАналитики выделяют пять бумаг, но активная торговля новичкам не подходит
Четыре бумаги из индекса Мосбиржи – Ozon, TCS Group, Polymetal и VK – в 2022 г. стали самыми волатильными, т. е. теми, на которых трейдеры могут больше всего заработать в периоды резкого взлета и падения, подсчитали эксперты «БКС мир инвестиций». Еще одной такой ликвидной и одновременно волатильной бумагой стала HeadHunter, но ее исключили из индекса Мосбиржи в августе 2022 г.
Средняя ежемесячная волатильность (отклонение от средней цены) всех пяти бумаг превышает 20%, тогда как у индекса Мосбиржи этот показатель за прошедший год составил 8,8%. Все бумаги принадлежат российским компаниям с международной пропиской, что усилило их турбулентность на фоне санкционных ограничений прав акционеров, отмечается в обзоре БКС.
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