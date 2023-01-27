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Будущее Fix Price зависит от возвращения к высоким темпам роста продаж

Стоимость расписок ритейлера может вырасти на 40% с текущих уровней
Инга Сангалова
Евгений Разумный / Ведомости

Российский ритейлер Fix Price успешно отчитался за 2022 г. Компания нарастила выручку и открыла новые магазины в соответствии с планом, говорится в отчете компании за IV квартал и 2022 г. На рост акций дискаунтера в будущем будет влиять увеличение темпа роста продаж и только затем дивидендная политика, говорят эксперты. Но темпы притормозили к концу года на фоне замедления продовольственной инфляции, а по выплатам акционерам менеджмент группы не дал никакой конкретики.

После выхода отчетности расписки Fix Price пошли в рост и в моменте выросли на 3,7%. По итогам дня результаты оказались сдержаннее – бумаги подорожали на 1,28% до 369,1 руб. За 2022 г. бумаги потеряли 39% своей стоимости, индекс Мосбиржи за этот период просел на 44%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных