Будущее Fix Price зависит от возвращения к высоким темпам роста продаж

Российский ритейлер Fix Price успешно отчитался за 2022 г. Компания нарастила выручку и открыла новые магазины в соответствии с планом, говорится в отчете компании за IV квартал и 2022 г. На рост акций дискаунтера в будущем будет влиять увеличение темпа роста продаж и только затем дивидендная политика, говорят эксперты. Но темпы притормозили к концу года на фоне замедления продовольственной инфляции, а по выплатам акционерам менеджмент группы не дал никакой конкретики.