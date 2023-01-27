Будущее Fix Price зависит от возвращения к высоким темпам роста продаж

Будущее Fix Price зависит от возвращения к высоким темпам роста продажСтоимость расписок ритейлера может вырасти на 40% с текущих уровней
Российский ритейлер Fix Price успешно отчитался за 2022 г. Компания нарастила выручку и открыла новые магазины в соответствии с планом, говорится в отчете компании за IV квартал и 2022 г. На рост акций дискаунтера в будущем будет влиять увеличение темпа роста продаж и только затем дивидендная политика, говорят эксперты. Но темпы притормозили к концу года на фоне замедления продовольственной инфляции, а по выплатам акционерам менеджмент группы не дал никакой конкретики.
После выхода отчетности расписки Fix Price пошли в рост и в моменте выросли на 3,7%. По итогам дня результаты оказались сдержаннее – бумаги подорожали на 1,28% до 369,1 руб. За 2022 г. бумаги потеряли 39% своей стоимости, индекс Мосбиржи за этот период просел на 44%.
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