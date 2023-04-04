Мосбиржа с 4 апреля начнет торги фьючерсами на дирхам и рупию

Мосбиржа с 4 апреля начнет торги фьючерсами на дирхам и рупиюУ обеих пар есть шанс как стать популярными, так и остаться незамеченными
С 4 апреля на срочном рынке Мосбиржи начнутся торги фьючерсными контрактами на пары российского рубля с дирхамом ОАЭ и индийской рупией. Этим шагом торговая площадка отвечает на запросы клиентов – они просят быстро реагировать на стремительно изменяющиеся условия на глобальных рынках, объяснила руководитель срочного рынка Мосбиржи Мария Патрикеева. В марте площадка запустила торги фьючерсами на турецкую лиру и гонконгский доллар.
Один лот фьючерса на дирхам ОАЭ составит тысячу единиц, на рупию – 10 000 единиц. Цена исполнения контрактов – значение курса ЦБ за единицу иностранной валюты, установленное в день исполнения контракта, округленное до минимального шага. Участникам рынка и их клиентам будут доступны контракты с исполнением в июне, сентябре и декабре 2023 г. и в марте 2024 г.