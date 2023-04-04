Мосбиржа с 4 апреля начнет торги фьючерсами на дирхам и рупию

Один лот фьючерса на дирхам ОАЭ составит тысячу единиц, на рупию – 10 000 единиц. Цена исполнения контрактов – значение курса ЦБ за единицу иностранной валюты, установленное в день исполнения контракта, округленное до минимального шага. Участникам рынка и их клиентам будут доступны контракты с исполнением в июне, сентябре и декабре 2023 г. и в марте 2024 г.