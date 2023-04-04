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Мосбиржа с 4 апреля начнет торги фьючерсами на дирхам и рупию

У обеих пар есть шанс как стать популярными, так и остаться незамеченными
Михаил Кузнецов
Reuters

С 4 апреля на срочном рынке Мосбиржи начнутся торги фьючерсными контрактами на пары российского рубля с дирхамом ОАЭ и индийской рупией. Этим шагом торговая площадка отвечает на запросы клиентов – они просят быстро реагировать на стремительно изменяющиеся условия на глобальных рынках, объяснила руководитель срочного рынка Мосбиржи Мария Патрикеева. В марте площадка запустила торги фьючерсами на турецкую лиру и гонконгский доллар.

Один лот фьючерса на дирхам ОАЭ составит тысячу единиц, на рупию – 10 000 единиц. Цена исполнения контрактов – значение курса ЦБ за единицу иностранной валюты, установленное в день исполнения контракта, округленное до минимального шага. Участникам рынка и их клиентам будут доступны контракты с исполнением в июне, сентябре и декабре 2023 г. и в марте 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных