Китай обогнал США на рынке IPO

Резервы для IPO продолжают накапливаться, поскольку компании ждут, пока фондовый рынок стабилизируется и восстановится перед листингом, предполагали ранее аналитики Ernst & Young в обзоре рынка мирового IPO. По их словам, в крайне непредсказуемой и устойчивой инфляционной среде инвесторы, которые ранее были ориентированы на рост и потенциал финансирования компаний, теперь больше сосредоточены на пути к прибыльности и денежным потокам. Сотрудничество между правительствами, в том числе программы сотрудничества и обмена акциями, наряду с интересом инвесторов к разнообразию, также может привести к волне двойных листингов и трансграничных сделок в этом году. Предприятиям придется немного дольше ориентироваться в условиях высоких затрат и низкой ликвидности. Как только появятся доказательства более стабильного рынка с более высокой степенью уверенности, доверие инвесторов должно вернуться, и известные компании, которые отложили планы IPO, могут возобновить свою деятельность, сделали вывод в Ernst & Young.