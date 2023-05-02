Китай обогнал США на рынке IPO

Китай обогнал США на рынке IPOНа восточных биржах собрали в пять раз больше средств
В ходе первичных размещений акций компании привлекли в Китае $19,5 млрд с начала 2023 г., сделав страну лидером на мировом рынке IPO, подсчитало издание Financial Times. Эта сумма примерно на $4 млрд меньше уровня прошлого года, но составляет больше половины от общемирового объема в 2023 г. На биржах США эмитентам за это же время удалось собрать в пять раз меньше ($3,8 млрд), в Европе – в 8,5 раза ($2,24 млрд).
По размеру общей рыночной капитализации и объемам торгов рынок акций США все еще в разы больше, отмечает аналитик по международным рынкам акций «БКС Мир инвестиций» Игорь Герасимов. Капитализация американских публичных компаний на конец I квартала 2023 г. составляла $44 трлн, внутреннего рынка Китая – $12 трлн. Поэтому новость кардинально не меняет картину мира, утверждает эксперт: в 2020–2021 гг. в США был бум IPO, а в 2022–2023 гг. на фоне повышения ставок ФРС и замедления экономики он прекратился. В Китае же сохраняется тренд на секьюритизацию – рост числа публичных компаний в экономике, объяснил аналитик.
Китайская привлекательность
Росту активности на рынке IPO в Китае в этом году способствуют отмена жестких ограничений в связи с пандемией коронавируса и новый упрощенный режим листинга на Шанхайской (SSE) и Шэньчжэньской (SZSE) фондовых биржах, пишет Financial Times. «Дело не в том, что Азия взорвалась, а в том, что США и остальной мир утихли», – цитирует издание аналитика «Ренессанс капитала» Эйвери Спир. Китай также был несколько устойчив благодаря вмешательству правительства, добавила она.
Всплеск активности эмитентов в основном наблюдался на биржах в Шанхае и Шэньчжэне, а не в Гонконге, обращает внимание издание. Там новые листинги пока принесли менее $1,5 млрд, а средний размер предложений сократился почти на четверть по сравнению с прошлым годом. Более 45% общего объема привлеченных средств на Гонконгской бирже пришлось на одну компанию – китайского производителя алкогольных напитков ZJLD Group, которая провела IPO в апреле и привлекла $675 млн.
Ранее для крупных китайских компаний основным местом привлечения средств служили биржи США, напоминает Герасимов. Но после ухудшения китайско-американских отношений в сфере торговли сейчас китайские компании более склонны выбирать внутренний рынок. Говорить об утрате США позиций для международных инвесторов и компаний пока рано, добавляет эксперт. В основном лидирующая статистика из Китая указывает на размещения на закрытом внутреннем китайском рынке, в которых международному и российскому инвестору практически не поучаствовать, резюмировал он.
Почетные призеры
За первые четыре месяца 2023 г. количество IPO в США год к году упало на 40% до 56. Компании привлекли чуть более $3,8 млрд, следует из данных финансовой платформы Dealogic. В прошлом году за этот же период компании собрали на IPO около $12,3 млрд, в 2021 г. – $130 млрд.
На американский рынок IPO в 2023 г. оказали негативное влияние сразу несколько факторов: повышение ставок ФРС, стабильно высокая инфляция и опасения по поводу экономического спада, пишет издание. Кроме того, банковские потрясения в США снизили интерес к новым размещениям.
В марте в США обанкротился Silicon Valley Bank (SVB), который занимал 16-е место по величине активов в стране. В том же месяце закрылись Signature Bank и Silvergate Bank. 1 мая департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии закрыл First Republic Bank (14-е место по размеру активов). Его банкротство стало крупнейшим в США со времен глобального кризиса 2008 г.
Глава отдела рынков акционерного капитала Stifel в США Сет Рубин сообщил, что инвесторы начали проявлять больше интереса к кандидатам на проведение IPO, но не спешили покупать новые листинги. Причина – многие уже вышедшие на биржу эмитенты все еще торговались с существенными скидками к их первоначальной оценке.
Рынок IPO в Европе также находится в упадке, пишет издание: объем привлеченных средств упал г/г на 40% до 1,8 млрд фунтов стерлингов ($2,24 млрд).
Чего ждать дальше
Проверкой интереса инвесторов к первичным размещениям в США может стать предстоящее размещение дочерней компании Johnson & Johnson – подразделения по производству потребительских медицинских препаратов Kenvue. Это размещение станет крупнейшим листингом в США с момента выхода на биржу производителя электрокаров Rivian в ноябре 2021 г. «Инвесторы готовы работать с высококачественными компаниями, но они будут очень избирательно относиться к тому, что покупают и сколько готовы платить», – считает Сет Рубин. По его мнению, сейчас большинство инвесторов не стремится гнаться за рынком первичных размещений.
Если рассматривать секьюритизацию как отношение капитализации фондового рынка к ВВП, то в США этот показатель на конец I квартала 2023 г. составляет 168%, а в Китае только 64%, обращает внимание Герасимов. Поэтому в плане размещений только существующих компаний Китаю есть куда расти, считает он. В БКС отмечают, что даже при замедлении темпов дальнейшего роста экономики Китая тренд на секьюритизацию там будет сохраняться. В США Герасимов не ждет существенного восстановления показателей до значений 2020–2021 гг., так как во многих IPO он видит «пузырь». Но США остаются привлекательным местом для размещений и, вероятно, еще покажут громкие IPO, такие как готовящееся размещение ARM со стороны Softbank, резюмировал эксперт.
Резервы для IPO продолжают накапливаться, поскольку компании ждут, пока фондовый рынок стабилизируется и восстановится перед листингом, предполагали ранее аналитики Ernst & Young в обзоре рынка мирового IPO. По их словам, в крайне непредсказуемой и устойчивой инфляционной среде инвесторы, которые ранее были ориентированы на рост и потенциал финансирования компаний, теперь больше сосредоточены на пути к прибыльности и денежным потокам. Сотрудничество между правительствами, в том числе программы сотрудничества и обмена акциями, наряду с интересом инвесторов к разнообразию, также может привести к волне двойных листингов и трансграничных сделок в этом году. Предприятиям придется немного дольше ориентироваться в условиях высоких затрат и низкой ликвидности. Как только появятся доказательства более стабильного рынка с более высокой степенью уверенности, доверие инвесторов должно вернуться, и известные компании, которые отложили планы IPO, могут возобновить свою деятельность, сделали вывод в Ernst & Young.
В период сокращения стимулирования IPO будет «сложным хлебом» для привлечения средств с рынка, говорит руководитель отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин: когда ставки повышаются, денег в системе становится меньше. Особенно это показательно для США, где рынок «легких» денег закончился, добавляет эксперт. С одной стороны, хорошим показателем для зрелости и окончания роста служит как раз выход компаний на IPO, рассуждает Дорожкин, но оценки и мультипликаторы в период сжатия ликвидности не привлекают компании искать средства через размещения. Поэтому наступили сложные времена для «легких» IPO, считает эксперт, но для хороших качественных компаний есть возможности. Тем более, относительно незрелый в плане IPO китайский рынок может завоевать внимание инвесторов свежими именами, резюмировал он.