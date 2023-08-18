Миноритарии Соликамского магниевого завода не получили дивиденды

Миноритарии Соликамского магниевого завода не получили дивидендыВыплаты достались только государству, которое национализировало завод
Соликамский магниевый завод (СМЗ) выплатил рекордные дивиденды своим акционерам за 2022 г., но достались они только государству – миноритарии свою долю не получили. Об этом сообщил «Ведомостям» управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыденнов, представляющий интересы миноритариев, и подтвердили три частных инвестора-акционера. Миноритариям принадлежит 10,6% акций завода.
Общее собрание акционеров СМЗ 30 июня утвердило 1,75 млрд руб. в виде дивидендов, или 4 406,56 руб. на акцию (50% чистой прибыли за 2022 г.). До этого годовой дивиденд завод выплачивал за 2018 г. в размере 150 руб. на бумагу, или 59,7 млн руб. 18 августа СМЗ отчитался о выплатах, но в размере 89,45% от общей суммы, или 1,56 млрд руб. Ровно эта доля принадлежит государству в лице Росимущества: оно получило акции весной 2022 г. после того, как суд признал незаконной приватизацию завода в 1990-е по иску Генпрокуратуры. Ответчиками выступали основные владельцы СМЗ Петр Кондрашев, Тимур Старостин, Сергей Кирпичев и Игорь Пестриков.
18 августа был финальный срок исполнения обязательств СМЗ по выплате дивидендов. Миноритарии могут подать иск как за пользование чужими средствами, говорит Обыденнов.
У миноритариев СМЗ уже идут разбирательства в суде. После того как государство получило обратно в собственность основную часть завода, прокуратура Пермского края попросила суд изъять остальные 10,6% акций СМЗ у миноритариев. Из этой доли 2,35% владеет группа компаний «Регион». Сейчас число ответчиков по иску превышает 2100 человек, дело рассматривается в первой инстанции.
19 июля в рамках этого дела представитель Росимущества попросил суд запретить СМЗ выплачивать дивиденды по итогам 2022 г. всем акционерам, кроме государства, следует из карточки дела. Он объяснил это тем, что выплата им денег повлечет потерю этого имущества «настоящим» собственником акций, государством, и тем самым причинит «существенный» ущерб имущественным интересам России. Но суд отказался удовлетворять заявление Росимущества без уточнения причин. Федеральное агентство подало апелляцию – заседание суда назначено на 20 сентября.
По иску пермских силовиков суд еще летом 2022 г. запретил регистраторам вносить любые изменения в отношении акций, принадлежащих ответчикам, а Мосбиржа в ноябре остановила торги бумагами, которые на тот момент стоили 7440 руб. за штуку.
При наличии 89,4% Росимущество может принять решение о невыплате дивидендов миноритариям и без введения судом обеспечительных мер, говорит управляющий партнер юрфирмы Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Но розничные инвесторы могут оспорить это решение в суде как нарушающее их интересы и высок риск, что суд признает злоупотребление правом со стороны мажоритария, продолжает юрист. «Практика в подобных спорах складывается именно в пользу миноритариев, являющихся по умолчанию слабой стороной», – говорит Федюкин. Юрист подчеркнул, что пока приватизация СМЗ не признана судом незаконной, на чем настаивают Росимущество и прокуратура, миноритарии являются законными владельцами акций и их права на получение прибыли от владения защищаются законом.
В марте ряд миноритариев СМЗ подали обращение в Банк России в связи с иском пермской прокуратуры, писали «Ведомости». Инвесторы попросили ЦБ оказать «активное содействие в судебном процессе и выступить на стороне всех частных акционеров с целью недопущения нарушения их прав и законных интересов, а также с целью нейтрализации разрушительного влияния этого судебного процесса на российский фондовый рынок».
Прокуратура Пермского края не усматривает оснований для выплаты акционерам СМЗ компенсации за изымаемые акции, поскольку они не являются законными приобретателями указанного имущества, несмотря на способ его приобретения – в момент приватизации либо на организованных торгах, говорил ранее «Ведомостям» представитель ведомства. Лица, в настоящее время владеющие акциями завода, не являются добросовестными приобретателями, поскольку указанное имущество выбыло от государства помимо его воли, отметили в ведомстве.
«Ведомости» направили запросы в СМЗ и Банк России.