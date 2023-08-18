Миноритарии Соликамского магниевого завода не получили дивиденды

При наличии 89,4% Росимущество может принять решение о невыплате дивидендов миноритариям и без введения судом обеспечительных мер, говорит управляющий партнер юрфирмы Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Но розничные инвесторы могут оспорить это решение в суде как нарушающее их интересы и высок риск, что суд признает злоупотребление правом со стороны мажоритария, продолжает юрист. «Практика в подобных спорах складывается именно в пользу миноритариев, являющихся по умолчанию слабой стороной», – говорит Федюкин. Юрист подчеркнул, что пока приватизация СМЗ не признана судом незаконной, на чем настаивают Росимущество и прокуратура, миноритарии являются законными владельцами акций и их права на получение прибыли от владения защищаются законом.