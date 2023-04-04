Миноритарии Соликамского магниевого завода просят у ЦБ защиты от силовиков

Миноритарные акционеры АО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ), купившие его бумаги на Мосбирже, попросили защиты у ЦБ от возможного изъятия их акций в собственность государства по иску силовиков. С таким требованием в Арбитражный суд Пермского края обратилась местная прокуратура в рамках дела о незаконной приватизации компании. «Ведомости» ознакомились с обращением миноритариев в ЦБ, его подлинность подтвердил их представитель, управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыденнов.