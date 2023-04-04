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Миноритарии Соликамского магниевого завода просят у ЦБ защиты от силовиков

Пермская прокуратура хочет изъять купленные на бирже акции по делу о незаконной приватизации
Екатерина Литова
Весной 2022 г. суд признал незаконной проведенную в 1990-е приватизацию СМЗ / smw.ru

Миноритарные акционеры АО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ), купившие его бумаги на Мосбирже, попросили защиты у ЦБ от возможного изъятия их акций в собственность государства по иску силовиков. С таким требованием в Арбитражный суд Пермского края обратилась местная прокуратура в рамках дела о незаконной приватизации компании. «Ведомости» ознакомились с обращением миноритариев в ЦБ, его подлинность подтвердил их представитель, управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыденнов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных