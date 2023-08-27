Что происходило на российском фондовом рынке с 21 по 25 августа

Что происходило на российском фондовом рынке с 21 по 25 августаНа следующей неделе отчетности могут опубликовать не менее 15 отечественных компаний
Индекс Мосбиржи за неделю с 21 по 25 августа вырос на 1,48% до 3157,33 пунктов. Эксперты назвали бенчмарк «прикованным к отметке в 3150 пунктов», так как все пять сессий он снижался и опускался вблизи этого значения. Долларовый индекс РТС за пять торговых дней потерял 0,3%, добравшись до 1043,84 п.
Объемы торгов бумагами индексных компаний резко упали в четверг и пятницу. Оба дня они были на уровне 40 млрд руб. В то время как среднедневные обороты в августе находятся на уровне в два раза выше. Инвесторы как будто затаились перед большим движением, рассуждает персональный брокер инвестбанка «Синара» Константин Топольский: расти дальше у рынка нет сил, но при этом и новых массовых продаж тоже нет.
Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин, считает, что на движение в «боковике» повлияло отсутствие заметных движений курса рубля и котировок нефти. Он также отмечает довольно тревожный новостной фон последних дней. На рынке нет крупных продавцов, добавляет экономист Константин Церазов. Это неудивительно, учитывая сохраняющуюся фундаментальную дешевизну рынка российских акций, а также относительную защиту от инфляции и снижения рубля с помощью акций, объясняет эксперт.
На всем рынке акций абсолютным лидером роста стали бумаги Headhunter. За пять дней их стоимость выросла на 31,6% до 3719 руб. Онлайн-рекрутер 18 августа опубликовал сильную отчетность за II квартал, показав рост выручки г/г на 78%.
С самым большим минусом торговую неделю закончил прошлый лидер, ракетно-космической корпорация «Энергия». Ее акции упали на 16,4% до 33310 руб. Котировки снижались на фоне новостей о крушении станции «Луна-25».
На валютном рынке в прошедшую неделю эксперты отметили спокойствие и стабильность. Топольский объясняет это продажей валютной выручки накануне последнего дня уплаты налогов – понедельник 28 августа.
С 14 по 18 августа пара доллар/рубль показывала самую мощную волатильность этого года – в диапазоне 92,55-101,75 руб. или 9,94%. За прошедшие пять дней этот показатель составил 1,13% – в три раза меньше среднего значения за год (3,62%).
Доллар в течение недели укрепился на 1,77% (1,66 руб.) до 95,4175, евро – на 1,09% (1,11 руб.) до 103,02 руб., юань – на 1,73% (22 коп.) до 13,049 руб.
Рубль нащупал как минимум краткосрочную точку равновесия и предпосылок для уверенного выхода доллара/евро из диапазонов 90-95/100-105 пока не прослеживается, говорит Церазов. Вероятно, в ближайшие дни или недели эти пары останутся в текущих коридорах и будут незначительно колебаться, реагируя на локальные факторы, резюмировал экономист.
Главные события
Среди важных событий руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк инвестиции» Андрей Ванин считает публикацию достаточно сильных отчетностей Мосбиржи, «Газпром нефти», МТС и Нижнекамскнефтехима.
Результаты «Газпром нефти», опубликованные 24 августа, подтвердили позитивные ожидания от компаний нефтяной отрасли, обращает внимание инвестиционный стратег брокера «ВТБ мои инвестиции» Станислав Клещев. В I полугодии 2023 г. чистая прибыль компании по МСФО упала на 40% г/г до 304,413 млрд руб. Но аналитики ожидали падение на 41,6%. В текущих условиях, этот сектор – фаворит брокера, утверждает Клещев. По мнению стратега, сейчас стоит использовать рыночную коррекцию для наращивания позиций в акциях нефтяных компаний.
Топольский одним из значимых событий для российского рынка считает новость о возможном выкупе акций «Лукойла» у нерезидентов с дисконтом. Компания не подтвердила слухи, но в моменте акции росли более чем на 5%, а по итогам всей недели прибавили 4,6%. Благодаря самой высокой доле в индексе (15,12% на 25 августа), «Лукойл» не позволил ему уйти в коррекцию, уверен Топольский.
Это очень позитивное решение для компании и ее капитализации, соглашается инвестиционный советник «Открытие инвестиции» Роман Ватутин: на следующей неделе вероятен выход отчета компании, который может стать драйвером роста котировок и позволит обновить максимум прошлой недели.
Также Ванин обращает внимание на то, что металлурги начали выходить в публичное поле. Согласно заявлениям ММК отгрузка компании в этом году может стать рекордной. Компания также намекнула на возможность рассмотрения выплаты дивидендов в декабре.
Фокус последней недели августа
Последняя неделя августа неделя богата на отчетности компаний. С 1 июля был отменен мораторий на опубликование отчетности по МСФО, рассуждает Топольский, и большинство компаний должны это сделать до конца августа. Из крупных компаний на следующей недели инвесторы ждут отчетности ММК, «Северстали», «Мечела», «Полюса», TCS Group, «Русгидро», «Татнефти», «Роснефти», «Газпрома», АФК «Система», «Фосагро», Globaltrans, Segezha Group, «Самолет», ЛСР и O’key.
Клещев из ВТБ ожидает публикацию результатов сталелитейных компаний впервые за полтора года. Топольский выделяет отчетность «Северстали», от которой инвесторы ждут прояснения ситуации с дивидендами. Компания в июне намекала на то, что она может возобновить их выплату.
Топольский и старший инвестконсультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин также обращают внимание на отчет TCS Group. Для группы более информативна отчетность по МСФО, чем по РСБУ, объясняет представитель «Синары».
В фокусе внимания Ватутина отчетности девелоперов. «Самолет» отчитается за первое полугодие – результаты могут приятно удивить инвесторов и способствовать дальнейшему росту котировок компании. Также на следующей неделе возможна публикация отчетности ПИК. Компания давно не делилась данными, поэтому выход отчета может стать драйвером роста ее акций и позволит снизить отставание по динамике от акций других компаний этого сектора, объясняет Ватутин.
На следующей неделе также ожидается публикация отчета «Магнита». После впечатляющих результатов X5 Group можно рассчитывать и на хорошую отчетность «Магнита», считает Ватутин. В условиях выкупа акций у нерезидентов, по окончании которого акционеры могут рассчитывать на хорошие дивиденды, рассуждает эксперт, положительный отчет может стать стимулом для продолжения роста стоимости бумаг.
На собраниях акционеров компаний «Мать и Дитя» и United Medical Group будут решаться вопросы о редомициляции, напоминает Ватутин. Положительные решения, скорее всего, приведут к росту стоимости акций компаний, считает он.
Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в августе и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу, обращает внимание Нигматуллин.
Прогнозы
Если за выходные не случится выраженного негатива, рассуждает Бахтин, то отложенный с конца прошлой недели спрос и потенциально более слабый из-за завершения налогового периода рубль способны стимулировать рост индекса Мосбиржи. В БКС ожидают движения главного бенчмарка в зоне 3125–3225 п. Нигматуллин считает, что бенчмарк все-таки закончит неделю вблизи 3129 п., то есть на нижней границы прогноза БКС.
Техническая картина по индексу Мосбиржи ухудшается, говорит Церазов: за последние три недели на дневном графике индекса сформировалась медвежья фигура «голова-плечи», которая может предвещать снижение рынка российских акций. Экономист предполагает, что в отсутствие шоков и серьезных колебаний курса рубля главный бенчмарк может провести следующую неделю в диапазоне 3100–3200 п.
В базовом сценарии брокера «Открытие инвестиции» на неделю – консолидация рынка в уже сформированном и достаточно широком диапазоне 3030–3220 п. Клещев менее позитивно смотрит на максимумы индекса и предполагает, что бенчмарк будет двигаться в диапазоне 3040–3160 п. Топольский при этом также допускает, что индекс может опять протестировать отметку в 3050 п.
Учитывая, что на прошедшей неделе курс рубля на продаже валютной выручки не ушел ниже, это создает риски продолжения девальвации национальной валюты, считает Топольский. По его мнению, инвесторы могут увидеть попытку подобраться к уровням 97,5 руб. за доллар. Руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко также не исключает начало локального ослабления рубля, особенно, если цена на нефть продолжит снижаться.
Ванин из «Газпромбанк инвестиции» более уверенно ждет укрепления курса отечественной валюты. Нигматуллин солидарен с коллегой – он видит ослабление доллара до уровня 94,47 руб. к концу недели.
В БКС предполагают, что доллар может двигаться в зоне 93–96 руб. В последнюю неделю завершится августовский налоговый период, напоминает Бахтин: как правило, с уходом локальной поддержки этого фактора рубль теряет часть позиций.