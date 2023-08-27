Что происходило на российском фондовом рынке с 21 по 25 августа

Объемы торгов бумагами индексных компаний резко упали в четверг и пятницу. Оба дня они были на уровне 40 млрд руб. В то время как среднедневные обороты в августе находятся на уровне в два раза выше. Инвесторы как будто затаились перед большим движением, рассуждает персональный брокер инвестбанка «Синара» Константин Топольский: расти дальше у рынка нет сил, но при этом и новых массовых продаж тоже нет.