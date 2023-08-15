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Инвестиции

X5 Group объявила о росте выручки на 19,2% во II квартале

Ведомости

X5 Group во II квартале 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) увеличила выручку до 772,04 млрд руб. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Стоимость депозитарных расписок компании на фоне новости выросла на 1,9%, до дневного максимума 2200 руб. По состоянию на 10:14 мск она составляла 2185 руб (+1,2%)

Читая прибыль ритейлера увеличилась на 15,9% до 29,489 млрд руб. Показатель EBITDA компании в отчетный период сократился на 1% до 60,9 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 7,9% против 9,5% во II квартале 2022 г.

Компания также отчиталась за первое полугодие 2023 г. В этот период ее выручка выросла на 17,3% до 1,47 трлн руб. Чистая прибыль увеличилась на 36,8% до 41,6 млрд руб., EBITDA сократилась на 2,9% до 100,4 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 6,8% против 8,3% в аналогичный период годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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