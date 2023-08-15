X5 Group объявила о росте выручки на 19,2% во II квартале

Компания также отчиталась за первое полугодие 2023 г. В этот период ее выручка выросла на 17,3% до 1,47 трлн руб. Чистая прибыль увеличилась на 36,8% до 41,6 млрд руб., EBITDA сократилась на 2,9% до 100,4 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 6,8% против 8,3% в аналогичный период годом ранее.