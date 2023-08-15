X5 Group объявила о росте выручки на 19,2% во II квартале
Стоимость депозитарных расписок компании на фоне новости выросла на 1,9%, до дневного максимума 2200 руб. По состоянию на 10:14 мск она составляла 2185 руб (+1,2%)
Читая прибыль ритейлера увеличилась на 15,9% до 29,489 млрд руб. Показатель EBITDA компании в отчетный период сократился на 1% до 60,9 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 7,9% против 9,5% во II квартале 2022 г.
Компания также отчиталась за первое полугодие 2023 г. В этот период ее выручка выросла на 17,3% до 1,47 трлн руб. Чистая прибыль увеличилась на 36,8% до 41,6 млрд руб., EBITDA сократилась на 2,9% до 100,4 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 6,8% против 8,3% в аналогичный период годом ранее.