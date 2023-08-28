Что инвесторам ожидать от отчетности TCS Group за II квартал

Эксперты «Ренессанс капитала» считают, что инвесторам нужно посмотреть на рост операционных расходов – окажется ли он меньше по МСФО, чем по РСБУ, и затем – будет ли он устойчивым в следующие кварталы, а также на рост кредитования (в том числе по сегментам) и комиссионных доходов, доля которых в операционных доходах в предыдущие кварталы оставалась выше.