Что инвесторам ожидать от отчетности TCS Group за II квартал

Что инвесторам ожидать от отчетности TCS Group за II кварталПо мнению экспертов, чистая прибыль может составить от 5 до 20 млрд рублей
TCS Group, материнская структура «Тинькофф банка», 29 августа опубликует финансовые результаты за II квартал 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Опрошенные «Ведомостями» аналитики полагают, что восстановление темпов роста кредитования в отчетном периоде, а также высокая активность физических лиц на фондовом рынке могли помочь банку нарастить платежные и комиссионные платежи.
Но ожидания аналитиков по чистой прибыли группы в отчетном периоде сильно расходятся. Диапазон этого показателя в их прогнозах составляет от 5 до 20 млрд руб.
Чего ждут эксперты
Согласно прогнозу «Цифра брокера», чистая прибыль группы, скорее всего, не превысит 5–6 млрд руб., что соответствует ее сокращению примерно на 56-58% по сравнению с I кварталом (16,2 млрд руб.).
При этом эксперты «Ренессанс капитала» прогнозируют этот показатель на уровне 11,2 млрд руб. при рентабельности собственного капитала (ROE) 19,9%. В «Синаре» – на уровне 16,8 млрд руб., что означает 29,6% ROE, в «Газпромбанк Инвестициях» прогнозируют прибыль на уровне 18,5–20 млрд руб., выручку – на уровне 113–114 млрд руб.
По мнению аналитиков из «Газпромбанк инвестиций», процентные платежи банка могли бы вырасти во II квартале до 68 млрд руб., что превысило бы показатель аналогичного квартала в три раза (21,5 млрд руб.). Комиссионные платежи могли бы остаться примерно на уровне прошлого года – 32–33 млрд руб. Также аналитики закладывают восстановление премий от страховой деятельности до 12,5–13 млрд руб.
В то же время аналитики «Цифра брокера» посчитали, что чистые процентные и комиссионные доходы во II квартале увеличились лишь до 65 млрд руб.
В «Синаре» ожидают, что чистая процентная маржа сохранится на уровне прошлого квартала (13,6%), а процентные доходы вырастут на 4% по сравнению с предыдущим кварталом, до 62,6 млрд руб. Комиссионные доходы окажут дополнительную поддержку выручке в условиях повышенной волатильности, а высокий запас по уровню резервирования позволит снизить стоимость риска в отчетный период до 5,9%, объяснила старший аналитик инвестбанка Ольга Найденова.
Привлекательность депозитарных расписок TCS Group определяется позитивными трендами в банковском секторе, считают аналитики «Цифра брокера». Они рекомендуют их «покупать», целевой ориентир – 3650 руб. Аналитики «Газпромбанк инвестиций» советуют «держать» бумаги до цели 4200 руб. По их мнению, на данный момент котировка расписок TCS Group соответствует их рекомендации. В инвестбанках «Синара» и «Алор» дают рекомендацию «покупать». Первые указывают таргет на конец этого года 4000 руб., вторые – на горизонте 12 месяцев 4400 руб.
На что обратить внимание инвесторам
Аналитики «Газпромбанк инвестиций» считают наиболее интересным фактом в отчетности TCS Group темп роста комиссионных доходов от брокерской деятельности, а также преобладание темпов роста пассивов над активами. В «Синаре» обращают внимание на темп роста кредитования, качество кредитного портфеля, маржу.
Эксперты «Ренессанс капитала» считают, что инвесторам нужно посмотреть на рост операционных расходов – окажется ли он меньше по МСФО, чем по РСБУ, и затем – будет ли он устойчивым в следующие кварталы, а также на рост кредитования (в том числе по сегментам) и комиссионных доходов, доля которых в операционных доходах в предыдущие кварталы оставалась выше.
Инвестиционный стратег «Алор брокер» Павел Веревкин призывает инвесторов обратить внимание не только на базовые показатели, но еще и на OPEX (операционные затраты или расходы), особенно на расходы на персонал. Они могут существенно ускориться на фоне темпов роста бизнеса.
Будут ли дивиденды
ТCS Group пока не может выплачивать дивиденды по причине иностранной регистрации компании, объясняют аналитики «Цифра брокера». Потенциальная редомициляция увеличит привлекательность ТCS Group в глазах инвесторов, поскольку позволит возобновить выплату дивидендов, считают они. Тем не менее возможность выплаты дивидендов не является определяющим привлекательность TCS Group фактором.
Аналогичным образом начало выплаты дивидендов с редомициляцией связывают в «Газпромбанк инвестициях». Там предполагают, что в соответствии с указом президента РФ TCS Group может начать эту процедуру до конца 2023 г., а в 2024 г. уже вернуться к выплате дивидендов.
Веревкин из «Алора» считает, что в базовом сценарии редомициляция может быть завершена в I квартале 2024 г. В таком случае компания сможет вернуться к распределению прибыли инвесторам уже весной 2024 г.