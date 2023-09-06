Чего ждать на рынке акций в сентябре

Такой шаг спровоцирует значительный рост доходности облигаций и ставок по депозитам, продолжает Борисенко. Из-за этого активность по сокращению длинных позиций на фондовом рынке может увеличиться, рассуждает он. Инвесторы будут постепенно наращивать доли в облигациях или выводить средства на депозиты в качестве тактического шага ожидания, объяснил он.