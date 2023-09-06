Чего ждать на рынке акций в сентябре

Чего ждать на рынке акций в сентябреПереток в облигации и фаворитов из реального сектора
Индекс Мосбиржи за последние два торговых дня упал на 3,16% до 3142,88 пунктов. По итогам основной сессии в четверг, 7 сентября, бенчмарк снизился на 2,35%, что стало самым большим падением с 15 февраля 2023 г. (-2,95%).
Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин предположил, что коррекцию могли спровоцировать попытки укрепления рубля, общий негативный сентимент и техническая перегретость по ряду инструментов. Аналитик УК «Первая» Иван Капустянский среди причин также назвал негативную динамику на глобальных рынках и приближающееся заседание ЦБ 15 сентября.
Инвесторы исчерпали основные краткосрочные поводы для покупок и предпочитают зафиксировать прибыль, предположила аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова. Фиксация прибыли вряд ли ограничится одним днем, добавила аналитик ФГ «Финам» Зарина Саидова.
В «Финаме» также констатируют, что ослабление рубля, с одной стороны, позитивно сказывается для российского экспортно-сырьевого рынка, но сильная и резкая девальвация, с другой стороны, становится точкой риска для рынков капитала.
Что будет с индексом Мосбиржи до сентября
Большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков видят основным риском в текущем месяце инфляцию. Для борьбы с ней ЦБ может снова повысить ключевую ставку на заседании 15 сентября. Как следствие, долговые инструменты станут более привлекательными.
Подъем ключевой ставки считает «все более очевидным» начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Инвестиционный советник компании «Открытие инвестиций» Владимир Борисенко допускает агрессивный сценарий повышения, до 13-14%.
Такой шаг спровоцирует значительный рост доходности облигаций и ставок по депозитам, продолжает Борисенко. Из-за этого активность по сокращению длинных позиций на фондовом рынке может увеличиться, рассуждает он. Инвесторы будут постепенно наращивать доли в облигациях или выводить средства на депозиты в качестве тактического шага ожидания, объяснил он.
Повышение ключевой ставки в сентябре хотя бы на 1 п.п. повлечет за собой продолжение роста цен, предупреждает Болотских. Рост доходностей по долговым инструментам сделает рынок акций менее привлекательным.
Болотских ожидает продолжения роста основного индекса Мосбиржи выше уровня в 3300 п. и консолидацию у достигнутых максимумов. Церазов также считает, что до конца сентября диапазон колебаний бенчмарка может составить 3100-3300 п. В «Финаме» самый сдержанный взгляд – в районе 3200 п. до конца месяца.
Бубыкин из «Синары» видит вероятным сценарием сентября умеренную коррекцию индекса Мосбиржи в связи с «ястребиными» высказываниями представителей ЦБ и растущими доходностями облигаций. Борисенко также считает, что итоги торгов августа стали пиком цикла роста фондового рынка и началом перегрева экономики России с марта 2022 г. Свой прогноз на сентябрь он характеризует как относительно нейтральный.
Что будет с рублем до конца сентября
Церазов считает, что рубль почти стабилизировался, и теперь инвесторы могут занять выжидательную позицию, т.к. необходимость в защите капитала путем покупки акций снизилась. Он отмечает, что в этом году индекс Мосбиржи и курс рубля показывают очень высокую обратную корреляцию.
Бубыкин ожидает роста цен на нефть и продажи валютной выручки экспортерами, а также укрепление курса рубля из-за ужесточения регулирования со стороны Банка России. Для укрепления рубля правительство может возобновить требование обязательной продажи валюты экспортерами, добавляет Борисенко: сейчас они обязаны только отчитываться о валютной выручке.
Болотских ожидает повышенную волатильность национальной валюты в сентябре на фоне потенциального роста ставок, а также планов ЦБ об ускоренной продаже валюты на 150 млрд руб. с 14 по 22 сентября. По расчетам эксперта, диапазон курса доллара может составить 92-101 руб. Церазов видит нацвалюту менее волатильной – в диапазоне 93-99 руб.
В «Финаме» ожидают курс доллара в сентябре в границах 96-100 руб., евро – 103-106 руб.
На что обратить внимание инвестору
Риски для российского рынка акций в сентябре кроются, прежде всего, в геополитике, а также замедлении мировой экономики и снижении спроса на сырье, говорят аналитики «Финама». В ожидании укрепления рубля рынок может начать сокращать позиции в экспортерах, чьи финансовые результаты зависят от курса валюты, предупреждает Борисенко.
На фоне роста доходностей долгового рынка Болотских считает облигации наиболее привлекательным инструментом в сентябре и до конца года. Аналитики «Финама» рекомендуют присмотреться к корпоративным бондам.
Болотских также отмечает, что до конца года также ожидаются повышенные темпы роста всего банковского сектора – прибыль прогнозируется выше рекордных значений 2021 г. в размере 2,4 трлн руб. Поэтому эксперт считает бумаги Сбербанка привлекательными с таргетом 300 руб. (потенциальная доходность – 17,6%). Борисенко также считает, что банк сможет удивить своей отчетностью за III квартал.
Болотских обращает внимание на рынок кибербезопасности в России. Здесь эксперт отмечает бумаги Positive Technologies (таргет 2500 руб., +7,3%) и «Ростелекома» (115 руб., +51%), который активно развивает цифровой кластер «кибербезопасность» и заявляет в планах занять до 25% рынка к 2025 г.
Кроме того, в России активно развивается электронная торговля на фоне смены потребительских предпочтений в сторону онлайн-покупок, продолжает Болотских. Среди интересных бумаг – Ozon с таргетом 3300 руб. (+20,5%). Менеджмент компании уже пересмотрел планы по росту GMV (совокупная стоимость проданных товаров) в сторону повышения до 80-90% на этот год.
Борисенко среди акций выделяет бумаги «Башнефти». По его расчетам, их дивидендная доходность составляет сейчас около 7,7%. За второе полугодие ожидается сопоставимый финансовый результат за счет демпферных выплат и курсовой разницы, прогнозирует эксперт.
Среди вышедших отчетностей Борисенко отмечает «Транснефть» и «Софкомфлот». Дивидендная доходность логистической компании уже составляет около 8%. Кроме того, он указал на НМТП и ДВМП, доля которых продолжает расти в объемах международных морских перевозок.
Аналитики «Финама» также обращают внимание на «Транснефть», которая в текущем году уверенно наращивает финансовые результаты. Эксперты прогнозируют, что дивиденды компании по итогам года могут составить 19 657 руб. (14,1% доходности по префам). Кроме того, в сентябре компания наконец может рассмотреть сплит акций, благодаря чему бумаги компании станут доступнее для инвесторов.
Краткосрочными фаворитами, по словам Короева из БКС, являются «Татнефть», «Новатэк», «Лукойл» и «Северсталь».